全球27億人太胖 教育部攜手民間教學生健康飲食

全球有27億人太胖，教育部攜手育秀教育基金會今（8）日舉辦小小廚神體驗營，讓孩童學習「動手煮、健康吃」生活態度。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）指出全球過重人口數由2014年20億人，增至今（2025）年27億人，另一項大型研究則指出未來25年內，全球近6成成年人及1/3兒童都會超重或肥胖，成為本世紀最大的健康挑戰。為培養孩子健康飲食觀念，教育部攜手育秀教育基金會今（8）日舉辦小小廚神體驗營，讓孩童學習「動手煮、健康吃」生活態度。

教育部國教署組長葉信村說明，為推動健康飲食和食農教育，今日在苗栗縣善群有機農莊，辦理「2025小小廚神體驗營─苑裡麥田玩蛇麼」活動，邀請8歲至15歲國中小學生，透過親近自然、食材採收與烹飪的實作體驗，深化對食物的認識，今年共將陸續辦理3場小小廚神全國巡迴活動及1場小小廚神料理爭霸戰。

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葉信村表示，活動以「動手煮、健康吃」為核心精神，邀請中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河進行料理實作教學，藉由農場實地採收的春收馬鈴薯，製作無添加「手揉柴燒蛇棍麵包」，並結合節水灌溉農法、食在地阿嬤菜園尋寶及懷舊童玩製作等一系列生態教育活動，將環境議題、綠色農食、農村文化、技藝傳承融入體驗內容，促進學生與家長對於環境及土地的關心。

葉信村說明，該活動已辦理第3年，迄今提供全國上千名學生體驗飲食教育學習，並結合家庭與戶外活動，建立學生健康飲食觀念、培養對食物的尊重與珍惜，進而促進學生的健康飲食習慣。

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