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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》22萬人飲食研究 發現：少吃奶油減死亡風險

2025/03/08 17:26

美國研究發現，減少攝取奶油，可減少17%死亡風險。（圖取自freepik）

美國研究發現，減少攝取奶油，可減少17%死亡風險。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一項研究指出，若以植物油取代動物性奶油，可降低癌症與心臟病的風險，更可延長壽命。這項研究分析超過22.1萬名成年人，透過長達數十年的追蹤調查，發現奶油攝取量最高者與奶油攝取量最低者相比，死亡風險高出15%。同時植物油攝取量最高的人們，死亡風險降低16%。

外媒《AOL》報導，一篇發表在《JAMA Internal Medicine》由《美國護士健康研究》（US Nurses’ Health Study）、《美國護士健康研究2》（Nurses’ Health Study II）與健康專業研究》（Health Professionals Follow-up Study），美國哈佛醫學院的研究員以每4年發問卷的方式評估人們飲食狀況。

這項針對22萬人，時間長達30到50年的研究發現：奶油會增加死亡風險。這群人中死亡人數有50,932人，其中12,241人死於癌症，11,240人死於心臟病。更發現奶油攝取量高的人與攝取量低的人相比，死亡風險多15%。

研究更發現，這些奶油攝取量低者，植物油攝取量若比較高，死亡風險降低16%。另方面，每天植物油攝取增加10克，癌症死亡風險降低11%，心臟病死亡風險降低6%。同時奶油攝取量高者，癌症死亡風險增加12%。每天用10克植物油代替10克奶油，可使全因素死亡人數減少17%。癌症死亡人數減少17%。

倫敦國王學院（King’s College London）營養與飲食榮譽教授湯姆桑德斯（Tom Sanders）表示，奶油富含飽和脂肪，含有反式脂肪酸，但多元不飽和脂肪含量極低。

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