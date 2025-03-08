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洗腎不必跑醫院！居家血液透析擬納健保 最快5月上路

2025/03/08 14:34

健保署署長石崇良今（8日）表示，將推動「居家血液透析」納入健保，最快今年5月上路，為腎友提供更彈性的治療選擇。（記者邱芷柔攝）

健保署署長石崇良今（8日）表示，將推動「居家血液透析」納入健保，最快今年5月上路，為腎友提供更彈性的治療選擇。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣長期被冠上「洗腎王國」惡名，而腎友大多仰賴醫院或診所進行血液透析，衛福部健保署署長石崇良今（8日）透露，將推動「居家血液透析」納入健保，最快今年5月上路，為腎友提供更彈性的治療選擇。

石崇良今天出席台北醫學大學及北醫附醫聯合舉辦的「在宅醫療趨勢論壇」時指出，近日透析總額協商會議已通過納入居家血液透析，搭配遠距設備，給付點數預計與在醫院接受透析相同，3月底將提交共擬會討論，若審議順利，5月1日起即可實施，屆時醫院需提交申請與計劃，通過審核後，就可以將照護場域從醫院、洗腎中心轉至病人家中。

今（2025）年健保透析總額為473.75億元。石崇良表示，居家血液透析並非新增預算，也不涉及新增病人，而是提供原有透析患者多一個居家治療選擇；至於病人購買或租用血液透析設備的相關費用與細節，則待進一步研議。

「到洗腎中心做一次4小時的血液透析，耗電量足以讓特斯拉從台北開到高雄！」腎臟醫學會秘書長、萬芳醫院副院長許永和指出，台灣醫療資源密集，雖可選擇居家「腹膜透析」，但僅7至8%患者採用，超過9成仍依賴醫院或診所的血液透析。不過，隨著智慧醫療發展，居家透析的安全性與可行性大幅提升。

傳統血液透析受醫院排程限制，每週最多3次、每次4小時，對生活影響不小。許永和表示，居家透析更具彈性，每次洗腎可延長至6至8小時，或每日2至3小時，研究也顯示，這種方式更有利於腎功能維持。

許永和補充，相較於腹膜透析，血液透析執行較為複雜，因此醫護團隊會先到病人家中勘查環境，指導操作流程，後續再透過視訊提供協助。目前國內已有50%血液透析院所完成資訊化基礎設施建置，北醫體系更進一步發展智慧醫療，能即時監測病人數據，異常時發出警示，甚至透過AI預測低血壓風險，必要時提醒病人調整治療或及時前往急診，提高居家透析的安全性。

許永和說，血液透析技術已發展40、50年，真正的挑戰在於醫療體系觀念的轉變，居家透析能減少病患往返醫院的不便，還能提升醫療資源的利用效率。不過居家血液透析仍有設備成本問題，較適合病況穩定且經濟狀況允許的病人。

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