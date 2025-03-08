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健康 > 心理精神

健康網》不懂如何拒絕？心理師：破除「如果我拒絕」障礙

2025/03/08 14:50

不少人不懂拒絕他人，卻造成自己「心很累」。（圖取自freepik）

不少人不懂拒絕他人，卻造成自己「心很累」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你懂得如何「拒絕」嗎？有些人不大喜歡下班後聚餐，卻又難抵擋同事盛情邀約，甚至憂心婉拒會造成不利影響。諮商心理師林之珮建議，在心裡面重新定義正確地「拒絕」，提供多項具體建議，「逐漸破除『如果我拒絕』背後的魔咒。」

諮商心理師林之珮在粉專「象家園心理諮商所」分享一個案例，「我和同事相處蠻好的，工作時聊得很開心，可是當他們邀約下班聚餐，我就開始焦慮了。其實我不想去，可是又怕老是拒絕會讓人錯愕，感覺會破壞關係。如果說『不去』，會不會讓人覺得我變了？但如果勉強自己去，又會讓自己不開心。這樣的拉扯讓我壓力很大，甚至有時候會想乾脆徹底消失，眼不見為淨……但又覺得這樣也太荒謬了。只是偶爾的邀約，為什麼我會這麼害怕拒絕呢？」

林之珮聽到當事人說「我覺得拒絕好像自己做了什麼壞事！」回問：「你覺得，拒絕別人讓對方難過，就等於你做了壞事嗎？」他愣了一下：「對啊，好像是這樣……而且更糟的是，我以前對他好的那些事，好像都會被一筆勾銷，甚至變成假的。我甚至覺得拒絕會帶來某種報應。」

這種感受，其實很多人都有。那麼，究竟是什麼，讓拒絕變得這麼可怕呢？林之珮認為，這與情感記憶系統與成長文化有關：

●人對於「失去」的感受比「獲得」更強烈。

即使對方過去對我們很好，只要某一次拒絕我們，與過去的態度不一樣，我們就會感到意外、驚訝，甚至掉進負面情緒，彷彿失去了對方。

●受傷的記憶比快樂的記憶更深刻。

我們的身體有趨樂避苦的本能，受傷時，大腦會啟動「戰逃反應」，讓這次被拒絕的經驗深深刻在記憶裡，以防未來再次受傷。

●信念：「拒絕別人，會被報復？」

在亞洲文化裡，我們從小被教導要「與人為善」，避免讓別人難堪。耳濡目染之下，可能內化了「現在拒絕別人，以後別人也不會幫你，甚至會記仇」的想法，自然對拒絕產生恐懼。

●父母習慣「維持和諧」，但不擅長修復關係。

許多父母親戚那一輩，重視表面和諧，但當關係出現裂痕時，往往選擇避而不談，甚至從此不聯絡，很少示範如何修補關係。所以，當我們長大後面對關係中的小傷與衝突，常常只能自己摸索。

林之珮建議大家，要在心裡面重新認知：你會長久珍惜的關係，需要能容許彼此的需求。拒絕的另一面，是把自己的需求和對方的需求放在一起，考量和協商。

接著，林之珮提醒，焦慮和不舒適是短暫的，練習安撫、與之共處。當我們被拒絕，真的會立刻與對方翻臉、一筆勾銷所有的美好嗎？通常不會，我們可能會失望、生氣一陣子，但如果對方仍然願意如常互動，關係是可以延續的。換句話說，不論你是拒絕別人，還是被拒絕的一方，真正關鍵在於：「你願不願意回到這段關係裡？」長久的關係，靠的不是努力維持好的感覺，而是靠「互相理解」，讓彼此有更自在的空間。

林之珮總結，下次當你害怕拒絕時，試試看：先安撫自己的焦慮，表達需求，讓對方理解你的考量，然後，給彼此一點時間消化情緒，逐漸破除「如果我拒絕」背後的魔咒。

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