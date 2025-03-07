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健康網》手麻暗藏5大原因 醫：出現「這」狀況恐是中風

2025/03/07 18:14

謝炳賢指出，姿勢不良、頸椎或神經壓迫、血液循環不良等問題都可能導致手麻；情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢指出，姿勢不良、頸椎或神經壓迫、血液循環不良等問題都可能導致手麻；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾都有手麻的經驗，但其實手麻有很多種原因。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，姿勢不良、頸椎或神經壓迫、血液循環不良等問題都可能導致手麻。但如果單側手腳麻木，甚至影響說話或臉部肌肉，就可能是腦中風徵兆，為內科疾病所導致，應立即就醫。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享如何分辨不同成因的手麻。

姿勢不良造成的手麻

謝炳賢提到，長時間維持同一個姿勢後出現手麻，是最常見的，如果在睡覺時壓到手臂，或是長時間玩手機、用電腦打字，導致手部血流不順，就會引起短暫的麻木感。通常甩甩手後，手麻感可改善，另外可能伴隨手部冰冷或微微刺痛。

頸椎問題導致的手麻

謝炳賢說明，這類手麻常常不只會有手麻，還伴隨肩膀、脖子僵硬或疼痛。另外手麻感可能從手指延伸到手臂，如果長時間維持低頭姿勢後，手麻也會加重。因長時間低頭、彎腰使用電腦或手機，導致頸椎椎間盤突出或骨刺壓迫「頸椎神經根」，可能導致手麻、手臂無力，或精細動作不靈活。

周邊神經壓迫引起的手麻

謝炳賢表示，此症狀為手指或手掌局部發麻，或只有特定手指有麻木感，尤其麻木感可能在夜間更明顯，且在甩手、按摩後，手麻仍然持續。手臂周邊神經包含「正中神經」及「尺神經」，較為人知的腕隧道症候群，就是壓迫正中神經，主要影響拇指、食指、中指，有時無名指也會麻，是由於手腕的正中神經被壓迫，導致麻木、刺痛，甚至影響抓握能力。

血液循環不良導致的手麻

謝炳賢提到，此情況會有手部冰冷、蒼白或發紫的狀況，然後麻木感通常在天冷時特別明顯，有時候還會伴隨四肢無力、疲倦的狀況。這類有可能就是動脈硬化，也就是當血管變窄，供應手部的血液減少，手部可能感到麻木或冰冷。

內科疾病導致的手麻

謝炳賢提到，這類手麻通常會持續不退，甚至影響日常活動，還可能合併全身倦怠、疲憊或其他身體異常，另外也有可能影響雙手或雙腳。常見原因就是糖尿病周邊神經病變，因為高血糖可能損傷神經，導致手腳對溫度與疼痛感知降低，甚至出現持續性麻木感。如果突然單側手腳麻木，甚至影響說話或臉部肌肉，就可能是腦中風徵兆，應立即就醫。

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