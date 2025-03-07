健康網》想減重必掌握代謝 醫揭提升代謝3招

醫師表示，規律進食、高蛋白搭配高纖維、少喝含糖飲料，都可以讓身體代謝更高效；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人對於「減重」的第一反應是少吃或多運動；其實，體重管理的核心在於代謝。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，規律進食、高蛋白搭配高纖維、少喝含糖飲料，都可以讓身體代謝更高效，另外，選對的食物吃，在對的時間吃，才能讓健康與體重管理同步進步。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，代謝是身體將食物轉化成能量的過程，維持基本生命活動（如呼吸、心跳、體溫）。當代謝運作順暢，消耗的熱量會增加，體重也更容易維持穩定。代謝變慢會讓熱量消耗變少，容易囤積脂肪；感到疲倦、手腳冰冷，甚至影響情緒與免疫力；減重變得更困難，形成「越減越胖」的惡性循環。

請繼續往下閱讀...

陳潔雯指出，高糖、高脂肪飲食會讓胰島素波動大，容易造成脂肪堆積，還會影響體內荷爾蒙的平衡，進一步拖慢代謝。高纖維食物則能增加腸道健康、穩定血糖，幫助提升代謝效率。像全穀類、蔬菜和水果，是減重與促進代謝的好幫手。

陳潔雯說，飲食時間也對代謝影響很大，如果不吃早餐，身體進入「能量節約模式」，代謝變慢，脂肪更容易囤積。由於夜間代謝率低，如果晚餐過晚或過多，熱量消耗不掉就變成脂肪存下來。

提升代謝技巧

●規律進食：三餐均衡，適量加一兩次健康小點心，避免過度飢餓導致暴飲暴食。

●高蛋白搭配高纖維：優質蛋白質（如魚肉、雞肉、豆類）配合蔬菜，有助於穩定血糖與促進肌肉代謝。

●少喝含糖飲料：改選擇水、無糖茶或黑咖啡，減少空熱量的攝入。

陳潔雯提醒，體重控制不是只靠少吃，而是要讓身體的代謝更高效。別忽略早餐的重要性，它是開啟一天代謝的關鍵，偶爾的美食放縱無妨，但記得回到規律飲食，才不會讓代謝失衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法