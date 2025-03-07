加熱菸解禁倒數？國健署：首家審查結果下月出爐！

我國首件加熱菸審查即將出爐。示意圖。（美聯社檔案照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣首件加熱菸審查結果即將揭曉！國健署署長吳昭軍今（7日）證實，首家加熱菸申請案的審查期限將於下（4）個月到期，審查結果可望在期限內公布，這將是「菸害防制法」修法後，首個進入最終決議的加熱菸案，引發各界高度關注。

自2023年3月22日新法上路以來，電子煙與未經健康風險評估審查的加熱菸皆屬違法，禁止製造、輸入、販售及廣告。至今近兩年，仍無加熱菸產品通過審查合法上市。然而目前已有11家業者提出申請，其中6家進入實質審查階段，依照規定，每家廠商的審查流程包含6個月書面審查與6個月實質審查，而首家案件即將迎來關鍵時刻。

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對於加熱菸合法化，各界意見分歧。菸商與反菸團體爭論不休，甚至傳出有國際菸商施壓要求加快開放，也傳出傳統紙菸業者全力阻擋審查通過，以維持市場利益。反菸團體則直指，加熱菸合法化只是菸商的話術，恐逐步侵蝕國人健康。

國健署多次澄清，審查過程嚴格遵循指定菸品健康風險評估審辦法，無預設立場或時程，並每月兩次更新審查進度。

吳昭軍今表示，審查結果可能有兩種情況，審查通過業者獲得核准後，可依規定準備產品上市，但仍須符合包裝、標示等法規要求；若審查未通過，業者仍希望申請，則需重新提出申請，包括文件審查與實質審查，並重新計算審查時程。

吳昭軍補充，每家業者的審查進度不同，主要取決於補件速度。國健署的審查時間僅計算收到完整資料的期間，但業者在補件過程中所耗費的時間不納入計算。因此，有些業者補件較快，可能1至2個月內完成，而有些業者則需3至4個月，因此審查期限有所不同。

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