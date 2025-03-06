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健康網》女生分泌物看健康 中醫揭5種顏色警訊

2025/03/06 20:38

中醫師表示，正常的白帶顏色是透明無味、些微黏稠狀，若出現異常顏色、臭味、搔癢等都可能是健康警訊；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，正常的白帶顏色是透明無味、些微黏稠狀，若出現異常顏色、臭味、搔癢等都可能是健康警訊；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性也有色帶，白帶、黃帶、褐帶，這個不是空手道或跆拳道的色帶段位，而是婦女常見的婦科疾病！彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽指出，正常的白帶顏色是透明無味、些微黏稠狀，若出現乳白色、灰白色、黃綠色、非經期、非排卵期卻有褐色或帶血色，都是警訊。

羅凱陽表示，白帶是女性隨著月經週期，體內激素濃度改變，刺激陰道分泌物所造成的，大部分都是呈現透明或乳白色，並且是無味，泛稱為白帶。正常的白帶可以幫助維持陰道濕潤與健康，異常的病理性白帶通常會有不同的顏色出現。

白帶顏色 對應身體狀況

1.透明色：些微黏稠狀，正常狀態。

2.乳白色：豆渣狀，黏稠，搔癢紅腫破皮等，常見黴菌性陰道炎。

3.灰白色：水狀稀薄，有臭味，搔癢或刺痛，常見細菌性陰道炎。

4.黃綠色：泡沫狀有霉味及腥臭味，發炎發熱，常見滴蟲性陰道炎。

5.褐色或帶血色：血味，膠質狀或液態，非經期非排卵期有血絲，常見黴漿菌或淋病或癌症相關等疾病。

中醫師指出，女性分泌物出現豆渣狀，黏稠，搔癢紅腫破皮等，可能是黴菌性陰道炎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，女性分泌物出現豆渣狀，黏稠，搔癢紅腫破皮等，可能是黴菌性陰道炎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫依證型治療白帶

羅凱陽指出，中醫認為白帶的症狀類型分成4種：

●脾氣虛型：透明或白色，量多質清，容易疲倦時白帶更多、脹氣、軟便。治療以健脾益氣，去濕為主。

●腎陽虛型：透明或白色，清水狀，容易腰痠、夜尿、下腹冷痛、怕冷、手腳冰冷等。治療以溫補腎陽，固澀止帶為主。

●腎陰虛型：黃色或紅白相兼，陰部搔癢或灼熱感覺，容易潮熱盜汗、口乾舌燥等。治療以滋陰降火，清熱止帶為主。

●肝經濕熱型：黃綠色或豆腐渣狀，陰道灼熱或搔癢且明顯異味，常見陰道發炎或子宮發炎等，容易出現下腹疼痛、抽痛等。治療以清熱利濕止帶，疏肝理氣為主。

中醫師分享3穴道1茶飲改善白帶。（馬光中醫診所提供）

中醫師分享3穴道1茶飲改善白帶。（馬光中醫診所提供）

穴位預防與茶飲

至於平日養生保健，羅凱陽分享按摩3穴位與茶飲。

陰廉穴
位置：大腿內側根部，恥骨聯合上緣旁開2寸（3指幅）再下2寸，內收長肌外緣凹陷處。
功效：緩解月經不調，白帶或赤白帶下，陰部搔癢，痛經等。

三陰交穴
位置：腳踝內側突起往上4橫指寬處。
功效：健脾去濕，調經疏通氣滯，緩解子宮出血等。

婦科五穴
位置：大拇指第一指節外側，每兩分為1穴，合計5穴。
功效：緩解月經不調，赤白帶下，痛經等。

洛神玫瑰除濕茶
成分：洛神花數片、玫瑰花數片、陳皮3克、茯苓3克、白朮3克。
功效：溫開水沖泡後十10分鐘即可以飲用，健脾益氣、疏肝解鬱、去濕止帶。

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽。（馬光中醫診所提供）

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