大腦也有塑膠微粒！ 專家：改喝過濾自來水含量降9成

使用塑膠容器可能增加攝入塑膠微粒的風險。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕科學家最新研究發現，人體大腦內的塑膠微粒正迅速增加，甚至可能與神經退化疾病存在關聯。美國與加拿大兩項獨立研究指出，塑膠微粒能穿透血腦屏障，進入大腦，且失智症患者腦內塑膠微粒含量，比一般人高出3至5倍。研究也發現，若改喝過濾自來水，人體攝取的塑膠微粒量，可從每年約9萬顆降至4千顆，減少幅度達90%。

每日郵報報導，美國新墨西哥大學（University of New Mexico）研究團隊分析了2016年與2024年去世者的腦組織樣本，結果發現2024年的樣本比2016年多出50%塑膠微粒，顯示環境中的微塑膠污染正在急遽上升。此外，研究人員也發現，失智症患者的大腦內塑膠微粒含量顯著高於一般人，引發與神經退化可能關聯的探討。

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研究指出，聚乙烯（polyethylene）是最常見的大腦塑膠微粒，這種塑膠廣泛應用於塑膠袋與一次性瓶裝水，占大腦內塑膠微粒總量的70%。雖然研究顯示，失智症患者的大腦內塑膠微粒比一般人多，但科學家強調，這只是關聯性（correlation），而非因果關係（causation），目前仍需更多研究確認其對大腦健康的長期影響。

另一方面，加拿大多倫多大學（University of Toronto）內科醫師布蘭登呂（Dr. Brandon Luu）及研究團隊的報告則指出，若改喝過濾自來水，人體攝取的塑膠微粒量可從每年約9萬顆降至4千顆，減少幅度達90%。

呂醫師強調，除了瓶裝水，塑膠茶包與使用塑膠容器加熱食物也是塑膠微粒的主要來源；對此，他建議改用玻璃或不鏽鋼容器存放食物，以減少塑膠微粒攝取的風險。

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