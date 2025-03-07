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健康網》享「瘦」春日鮮味！ 漁業署：吃草蝦增肌減脂

2025/03/07 08:31

漁業署表示，不論是全年皆有的養殖蝦類，或是春天的海蝦都有著低脂肪低熱量的特點，有助於增肌減脂；示意圖。（資料照）

漁業署表示，不論是全年皆有的養殖蝦類，或是春天的海蝦都有著低脂肪低熱量的特點，有助於增肌減脂；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣進入驚蟄，春天來臨，陣陣春雷象徵著萬物復甦！農業部漁業署於臉書專頁指出，天氣逐漸變暖，也就意味著準備穿短袖了，許多人開始減重，因此推薦吃蝦，低脂肪、低熱量，且含優質蛋白質、維生素B12等營養成分，除了有助於增肌減脂，還可協助人體維持正常機能，度過天氣多變容易感冒的春季。

漁業署分享，近日天氣多變，但總體還是逐漸變溫暖，也就意味著快到穿短袖季節了，該要想辦法減少冬天囤積下來脂肪，建議利用各式蝦類，作為優質蛋白攝入來源，低脂肪、低熱量，是減重好幫手。

漁業署進一步提及，不論是全年皆有的養殖蝦類，或是春天的海蝦都有著低脂肪低熱量的特點，除了有助於增肌減脂，還含有豐富的維生素B12等營養成分，可協助人體維持正常機能，是天氣多變，容易感冒的春季，不能缺少的好幫手。

漁業署表示，草蝦屬於大型蝦類，蝦體顏色偏墨綠色至深褐色，尾部具黃棕色及黑褐色橫紋。早期多為野生撈捕，直到台灣在1980年代開發出草蝦的養殖技術，而成為草蝦蝦苗與食用規格養殖蝦的生產國，曾被譽為「草蝦王國」。

漁業署教分辨草對蝦、短溝對蝦。（圖取自漁業署臉書專頁）

漁業署教分辨草對蝦、短溝對蝦。（圖取自漁業署臉書專頁）

草對蝦與短溝對蝦分辨

漁業署提到，草蝦分布於印度西太平洋，從非洲東岸到日本、澳洲及斐濟，棲息於前海至110公尺水深之砂泥底質海域，台灣沿岸均產，漁獲體型較大；另外，草蝦也是我國的水產養殖品種，不過這種草蝦體型較小。下為草對蝦與短溝對蝦分辨方法：

草對蝦：俗稱草蝦，肝脊水平，第二觸角鞭褐綠色無橫帶。身體暗綠色，大型個體成紅褐色，背面附有土黃熱及黑褐色橫帶。

短溝對蝦：俗稱熊蝦、海草蝦，肝脊前斜，第二觸角鞭紅白相間。身體呈紅褐色至淡棕色或暗綠色，背甲具泥黃色的橫帶。

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