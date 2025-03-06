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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

小時候胖不是胖？ 10歲男童重50公斤罹患脂肪肝 

2025/03/06 14:31

奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊提醒，「小時候胖不是胖」、「小時候胖是未來抽高的本錢」都是錯誤的迷思。（記者劉婉君攝）

奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊提醒，「小時候胖不是胖」、「小時候胖是未來抽高的本錢」都是錯誤的迷思。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕10歲陳小弟就讀國小4年級，喜歡吃白飯和炸物，1天1杯手搖飲料，常打電動到很晚才睡覺，沒有運動習慣，141公分高，體重已達50公斤，身體質量指數（BMI）達25，屬於肥胖體位，確診罹患脂肪肝。

奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊表示，有些民眾認為「小時候胖不是胖」、「小時候胖是未來抽高的本錢」，但這些都是錯誤的迷思，兒童肥胖不僅影響孩子的外觀，還可能引發糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、睡眠呼吸中止等許多健康風險，高達36%肥胖兒童罹患脂肪肝，胖小孩變成胖成人的風險是一般正常體位兒童的5倍，另外，也會對心理健康造成影響，導致低憂鬱症的機率上升30%、被霸凌的機率上升40%、出現厭食或暴食等飲食障礙的機率增加25%。

許多家長關心孩子的身高，張毓珊說，兒童肥胖可能增加性早熟的機會，導致生長板提早閉合，影響孩子的最終身高。女孩肥胖還可能增加罹患多囊性卵巢症候群的風險，影響未來的生育能力。

張毓珊說，台灣國小到高中學童體重過重及肥胖比例達3成左右，與其他亞洲高收入國家相比，日本7.9%、韓國22.7%、新加坡13.0%、香港19.9%，都高出許多；依據世界肥胖聯盟調查結果，台灣男童過重及肥胖率，在經濟合作暨發展組織（OECD）的33個會員國家中排行第6，女童排名第12。

張毓珊指出，兒童肥胖與遺傳、飲食習慣及生活型態息息相關。若父母本身為肥胖體質、母親有妊娠糖尿病或懷孕時增加過多體重等，孩子罹患肥胖的機率較高。此外，不健康的飲食習慣，如頻繁外食、吃速食、攝取高熱量與含糖飲料等，加上長時間使用3C產品，缺乏運動及睡眠不足等，都是導致兒童體重失控的重要因素。

治療兒童過重及肥胖，張毓珊強調，應以「生活型態改變」為主，而非仰賴藥物治療，且需以「家庭為中心」，家長應以身作則，減少外食與高熱量食物的攝取，鼓勵孩子飲食均衡的習慣，適度減少電子產品使用時間，多從事戶外活動及運動，以促進健康發展。

兒童肥胖易造成兒童身心健康影響。（記者劉婉君攝）

兒童肥胖易造成兒童身心健康影響。（記者劉婉君攝）

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