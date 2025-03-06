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40歲苗條女咳到肋骨骨折 醫曝：骨鬆體質惹禍
〔記者王俊忠／台南報導〕40歲身材瘦弱的林姓女子，今（2025）年農曆過年前感冒到內科診所診治，但1個多月來咳嗽持續、右胸疼痛加劇，改到陳建宏骨科診所求診。醫師檢查高度懷疑她肋骨骨折，經X光影像確定右側第6隻肋骨骨折；又因林女身材纖細、恐有骨質疏鬆之嫌，即安排做DXA「雙能量X光吸收儀」檢查得出（-2.5）數值，確定也有骨質疏鬆。
陳建宏表示，大多數肋骨骨折不需要手術治療，以彈性繃帶穩定林女骨折處，約4週後達到初步癒合，並配合非類固醇消炎藥（NSAIDs）緩解疼痛。同時囑咐林女咳嗽時，以手或抱枕的支撐護具輕壓胸口，減少骨折部位壓力，再評估骨鬆藥物使用，要求林女每日攝取足夠鈣質（1000-1200毫克）與維生素D（800-1000 IU），並在疼痛改善後適度負重運動（如步行、輕度重量訓練），逐漸提高骨密度，小心避免跌倒與外傷，迄今林女癒後良好，定期門診追蹤。
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針對類似林女病況的患者，陳建宏認為骨科與內科醫師應該密切合作，內科醫師開立止咳藥、減少咳嗽頻率，降低對肋骨的衝擊，確保患者在骨折復原期間，咳嗽得到妥善控制。
當咳嗽發作時，橫膈膜會劇烈收縮，使胸腔內壓急劇上升，直接作用於肋骨，特別是位於側胸與下胸的第4到第8根肋骨最為脆弱，易發生骨折，急、慢性的咳嗽不可輕忽，尤其是骨鬆患者，要避免肋骨骨折及併發症。
陳建宏指出，像40歲就骨鬆的林女，或罹患骨鬆的中老年人反覆性咳嗽，或感冒伴隨劇烈咳嗽時，胸腔內壓力反覆增大，可能導致肋骨出現應力性骨折。診斷上，醫師常會透過X光檢查確認有無明顯骨折，但對於沒有錯位的骨折，必要時建議轉醫院做電腦斷層掃瞄會更為準確。
他籲請年齡超過70歲的女性，已達更年期或停經、家庭成員有人患骨質疏鬆症、身材與體格特別矮小者，應每年定期做骨密度檢查，評估骨密度變化。日常生活保持均衡飲食、戒菸限酒，並適量曬太陽，以促進維生素D的合成，強化骨密度。
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