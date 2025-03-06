健康網》噎到怎麼辦？ 醫教「哈姆立克法」使用時機

醫師表示，呼吸道被異物阻塞時，有可能因氣流無法進入肺部而缺氧，使其在短時間內失去意識；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常在新聞上看到意外噎住窒息而不幸離世的意外，究竟遇到時該如何急救？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，當呼吸道被異物阻塞時，有可能因氣流無法進入肺部而缺氧，因此當下急救措施十分重要，若為成人或1歲以上兒童可用哈姆立克法；1歲以下嬰兒則須用俯臥拍背法，不過，當患者已陷入昏迷時，就須改用心肺復甦術（CPR）、撥打119，並檢查口腔是否異物，避免用手挖，以防異物更深入。

4種常見噎住原因

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，噎死（Choking）是指異物阻塞呼吸道，當氣管完全堵塞，氣流無法進入肺部，患者會因缺氧在短時間內失去意識，若未及時處理，可能導致窒息而死。這種情況多發生在進食時，特別是兒童、年長者，以及有吞嚥困難的患者。下為噎死的常見原因

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●食物卡住氣管：如大塊食物（肉塊、麵包、糯米食品等）、 黏稠或難以吞嚥的食物（年糕、麻糬、花生醬）、硬質或小顆粒食物（糖果、花生、堅果）。

●異物吸入：兒童常誤吞小玩具、鈕扣、硬幣等，或是老人、中風患者因吞嚥功能下降，容易吸入食物或液體。

●進食時的不當行為：邊吃邊說話或大笑，或是進食過快、咀嚼不充分，甚至當喝酒或服用鎮靜劑後，也會使吞嚥反射變遲鈍。

醫師提醒，進食過快、咀嚼不充分，容易噎到；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●醫學狀況影響：神經疾病（如帕金森氏症、中風）影響吞嚥能力，或是牙齒問題導致咀嚼不充分。

黃軒表示，噎住的典型症狀包括：無法說話或咳嗽、雙手緊握喉嚨（窒息手勢）、呼吸困難，臉色變紫或發紺、眼神驚恐，身體無法反應，最終可能因缺氧而失去意識。

成人、嬰兒噎住急救方式不同

當發現旁人噎住時，該如何急救呢？黃軒指出，若為成人或1歲以上的兒童，可用哈姆立克急救法（Heimlich Maneuver），首先站在患者身後，雙手環繞其腰部，一手握拳，拳頭側靠近患者肚臍上方（橫膈膜下），另一隻手包住拳頭，快速向內、向上擠壓腹部，連續施行直到異物排出或患者恢復呼吸。

黃軒提及，若為1歲以下的嬰兒則須利用俯臥拍背法，讓嬰兒趴在前臂上，頭部稍低於身體，以掌根在嬰兒背部肩胛骨之間拍擊5次；若異物未排出，則需進一步使用胸部擠壓法，將嬰兒翻轉仰躺，用兩指在胸骨正中稍下方按壓5次，交替進行拍背與胸壓，直到異物排出或醫療人員到場。

若患者已處於昏迷狀態時，黃軒表示，需確認是否有呼吸，若無呼吸，立即施行心肺復甦術（CPR），並打開患者口腔檢查是否有可見的異物，但避免隨意用手挖，以防異物更深入，同時撥打急救電話。

平常如何避免噎住？黃軒建議，進食時專心，並充分咀嚼食物，避免狼吞虎嚥；同時，應避免給小孩容易嗆到的食物，年長者則依據吞嚥能力，選擇合適的食物，並提供適當的吞嚥訓練。最後，建議大家都要熟練掌握哈姆立克急救法，以備不時之需。

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