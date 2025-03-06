健康網》抓住驚蟄後減重 醫授春天燃脂4關鍵

醫師建議，驚蟄後循序漸進增加運動強度與能量消耗，以喚醒身體的燃脂機制；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣進入「驚蟄」，代表春天來臨，氣溫回升，生物開始活躍，人體新陳代謝也會逐漸調整。書心健康管理診所院長許書華在臉書指出， 驚蟄後正是「啟動代謝」的好時機，只要調整飲食、運動結合心肺與肌力訓練、改善作息、維持水分平衡，就有機會抓到身體代謝的重要轉折點，讓減重更輕鬆、更健康。

許書華說明，冬天體脂難消耗、早上起床水腫問題嚴重、容易感到疲勞、精神不佳都與基礎代謝率息息相關。基礎代謝率是指人體在靜止狀態下，維持心跳、呼吸、體溫調節等基本生命機能所需的能量，約佔每日總能量消耗的60-70%，代謝加速策略如下：

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調整飲食 提升燃脂效率

許書華表示，減重不是單純少吃，而是要吃對食物，過度節食讓基礎代謝下降，透過均衡營養來促進脂肪燃燒。研究顯示，蛋白質攝取每增加10%，基礎代謝可提升約5%，因此適當提高蛋白質比例，有助於減脂。

●優質蛋白質攝取（如植物性蛋白質的豆腐豆干類）。

●高纖維食物（蔬菜與全穀雜糧類）。

●避免高糖食品。

運動結合心肺+肌力訓練

許書華說，驚蟄後循序漸進增加運動強度與能量消耗，以喚醒身體的燃脂機制。建議每週3-5次，每次30-45分鐘，如包含20分鐘肌力訓練+25分鐘有氧運動，效果更佳。

●高強度間歇訓練（HIIT）。

●肌力訓練（深蹲、重量訓練、核心訓練）。

●有氧運動（快走、慢跑、跳繩）。

改善作息

許書華指出，睡眠不足會影響瘦素和飢餓素分泌，因此改善作息來穩定內分泌與燃脂能力很重要。研究顯示：如果每天睡眠不足6小時，基礎代謝可能降低8%，所以良好的睡眠是關鍵所在。

●每天固定時間入睡（建議10:30PM-11:30PM），建立規律作息。

●睡前減少藍光（手機、電視），提升深層睡眠品質。

維持身體水分平衡

許書華說，水分攝取不足，會影響血液循環與腸道功能，進而降低代謝。水分補充建議：每日建議飲水量=體重（kg）×30-40ml。避免含糖飲料、過量咖啡因，以免影響代謝。研究指出：充足的水分攝取 可提升 10-30% 的熱量消耗，有助於促進新陳代謝。

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