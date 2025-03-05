健康網》紋身恐增罹癌風險 丹麥研究：免疫系統攻擊墨水顆粒

丹麥研究發現，墨水顆粒進入身體裡後，會堆積淋巴結，從而提高罹患皮膚癌與淋巴癌的風險。（法新社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕棒球選手林昱珉的「包手」在「世界棒球12強賽」引起日媒關注，隨著時代變遷，紋身成為一種流行、把藝術留在身上的手法，但丹麥南丹麥大學與芬蘭赫爾辛基大學研究顯示，紋身墨水並不僅僅停留在注射的地方，還會遷移至淋巴結並在那裡積聚，也從雙胞胎的數據中發現，有紋身的人比沒有紋身的人更容易被診斷出患有皮膚癌和淋巴癌。

人們常常會花很多時間去考慮紋身的圖案，而多數人常常忘記考慮「從長遠來看，紋身對身體健康的影響」，墨水進入皮膚後會發生什麼事情，會停留在表層，又或是深入體內？研究人員發現，當紋身墨水滲透到皮膚中時，其中一些會被淋巴結吸收，淋巴結是免疫系統的重要組成部分，有助於抵抗感染並過濾體內的有害物質。

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歐登西大學醫院血液科顧問、南丹麥大學臨床教授亨里克·弗雷德里克森（音譯，Henrik Frederiksen）表示，可以看見墨水顆粒在淋巴結中積聚，懷疑身體將墨水顆粒視為外來物質，意味著免疫系統不斷地試圖對墨水做出反應，而目前還不知道這種持續的壓力，是否會削弱淋巴結的功能或產生其他健康後果。此外，年輕時接觸有毒物質，可能需要幾十年後才會導致疾病，因此很難衡量直接影響。

研究人員找了超過5900對雙胞胎，透過分析紋身圖案與癌症診斷，發現有紋身的人患有皮膚癌和淋巴癌的幾率更高。這種研究方式的獨特之處在於，雙胞胎有許多共同的遺傳基因與環境因素，提供一種更有力的方法，來研究紋身本身是否會影響癌症風險。

紋身大小與癌症的關聯性

研究結果顯示，紋身與癌症之間的關聯在那些擁有大紋身（定義為大於手掌）的紋身的人身上最為明顯。對於淋巴癌而言，擁有大面積紋身的人群的發生率，幾乎是沒有紋身的人群的3倍。風險率考慮了年齡、紋身的時間以及研究中對個體的追蹤時間。

研究人員表示，之後他們想要進一步研究癌症與特定墨水顏色之間的關聯性，像目前已經從其他研究中得知，紅色墨水更容易引起過敏反應，因此研究下一步，會想知道，當淋巴結暴露在墨水顆粒中數十年時，會發生什麼事，這可以幫助人們評估紋身是否有真正的健康風險，及可以採取哪些措施來降低風險。

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