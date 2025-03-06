健康網》豆漿千變萬化 營養師授搭配食譜 5分鐘上桌

營養師指出，黃豆含卵磷脂，卵磷脂是大腦的重要成分，攝取黃豆也有助於修復腦神經，提升大腦靈活度，很適合忙碌疲憊的上班族與學生；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃豆屬於優質蛋白質，是幫助孩童成長（長肌肉、長高）的好食物，營養師陳冠蓉指出，黃豆含大豆異黃酮、膳食纖維，有助於保護肝臟、調節血糖，能帶來持久飽足感，並分享她每天早上只花5分鐘就準備好多變化的自製豆漿，如果沒有時間DIY豆漿，也可以買無糖豆漿加工。

陳冠蓉在臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享，她習慣將黃豆浸泡、蒸熟、冷凍保存，只要利用假期一次性準備好兩週左右的冷凍熟黃豆，就能天天喝到營養早餐。黃豆含卵磷脂，卵磷脂是大腦的重要成分，攝取黃豆也有助於修復腦神經，提升大腦靈活度，很適合忙碌疲憊的上班族與學生。

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黃豆漿搭配喝法

●黃豆+全穀雜糧：黃豆中的甲硫胺酸含量較少，因此與甲硫胺酸豐富的糙米搭配，一起製作成糙米豆漿，會讓營養互補，能補充滿滿膳食纖維、維生素B群，有助於腸道健康與補充元氣。

●黃豆+堅果：黃豆漿與杏仁果或核桃或腰果一起以調理機攪拌成堅果豆漿口感非常滑順、好喝，能補充好油脂與維生素E，提供抗氧化、護腦的營養，很適合需要高專注力的孩童補充。

●黃豆+紫薯／南瓜：黃豆漿搭配蒸熟的地瓜或紫薯或南瓜，能增添自然甜味，也能補充膳食纖維、好澱粉與植化素，幫助腸道蠕動與提升免疫力。

●黃豆+水果：黃豆漿加香蕉或蘋果打成水果豆漿，口感微甜，營養均衡，一杯就能補足植化素與維生素，超適合不愛吃水果的孩童飲用。

豆漿多變化食譜。（圖取自陳冠蓉臉書）

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