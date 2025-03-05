健康網》疱疹不只是水泡！ 大型研究：與阿茲海默症有關

研究證實，人類疱疹病毒（HHV）為罹患阿茲海默症的風險因子之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴唇上反覆冒出疱疹只是小毛病，只要能自癒就沒事了嗎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，人類疱疹病毒（HHV）可能不只讓嘴巴破、長水泡，而是潛伏在體內，甚至觸發大腦的「基因失控」，影響大腦健康，讓阿茲海默症提早報到。因此提醒，當疱疹反覆發作時，可能意味著病毒活躍，千萬別慢慢等它自己好，建議積極治療，避免短期不適外，更是為了未來的記憶與認知能力。

疱疹病毒害基因失控 成記憶殺手

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述2025年1項《Alzheimer's & Dementia》期刊上的研究，利用美國2大腦庫（ROS/MAP和MSBB）探討阿茲海默症與疱疹病毒之關係。研究證實，阿茲海默症患者的大腦中，疱疹病毒的RNA含量明顯增加，且與大腦病變程度呈正相關。換句話說，病毒越活躍，腦部損傷越嚴重，記憶力和思考能力可能退化得越快。

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張家銘進一步解釋，更可怕的是，疱疹病毒不只是進入大腦「湊熱鬧」，它還會喚醒「沉睡巨獸」—跳躍基因（transposable elements, TE），其平時被人體嚴密控制，但一旦病毒入侵，就會像「失控的駭客」一樣，在大腦裡四處作亂，影響與記憶、學習和大腦修復相關的關鍵基因，導致發炎、神經元死亡，讓阿茲海默症提早報到。

研究顯示，人類疱疹病毒（HHV）可能不只讓嘴巴破、長水泡，它還會喚醒腦中跳躍基因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

其中，影響最深遠的就是「LINE1」這類跳躍基因，特別是在大腦的星狀膠質細胞（astrocytes）與小膠質細胞（microglia）中，它們的異常活化會引發大腦慢性發炎，讓腦細胞活得更辛苦、壽命更短。這種狀態不只出現在阿茲海默症患者身上，甚至在感染疱疹病毒的大腦類器官（實驗室培養的大腦組織）中也能觀察到相同的變化。

更讓人擔心的是，這些變化和NEAT1 這種與大腦發炎相關的長鏈非編碼RNA有關，這說明疱疹病毒可能會透過這條「基因失控」路徑，加速大腦的退化進程。簡單來說，如果疱疹病毒長期在體內活躍，它可能正在偷偷破壞您的大腦，讓人更容易失智。

研究：抗病毒藥物可能是救命關鍵

該如何遠離？研究分析近8000萬名患者的醫療數據，結果顯示，長期服用抗疱疹病毒藥物者，罹患阿茲海默症機率明顯較低。這不僅是統計數據，研究團隊進一步在實驗室裡測試藥物效果也發現，在感染疱疹病毒的腦細胞模型中，這些抗病毒藥物不僅抑制病毒，還能降低LINE1的異常活性，減少Tau蛋白的錯誤折疊，還能提升細胞自噬作用，幫助大腦清理受損蛋白質，減少神經退化的影響。

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