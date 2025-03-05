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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

AED搶命！男子打球昏迷 急性胸部主動脈剝離發作

2025/03/05 12:16

高醫團隊與消防局救護員訪視康復後的洪先生。（高雄市衛生局提供）

高醫團隊與消防局救護員訪視康復後的洪先生。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄洪先生去年9月在打桌球時突然倒地心跳停止，幸經現場民眾實施「心肺復甦術」（CPR），並以「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）施行急救後恢復生命跡象，後檢查出是急性胸部主動脈剝離及約10公分大的腹主動脈瘤，經醫治後已康復出院。

高雄市衛生局指出，發生心跳停止的猝死狀況，如果超過4分鐘未恢復循環，將可能造成腦部不可逆損傷，即便成功救回，也可能遭受嚴重後遺症。而急救成功的「生命之鏈」，6個環節是「儘快求救、儘快CPR、儘早電擊、儘早實施高級心臟救命術、完整的復甦後照護、及復原」，每一個環節缺一不可、環環相扣，是病患能有良好功能出院的關鍵因素。

衛生局舉例，2024年9月，洪先生在福誠高中打桌球時，突然意外倒地，現場民眾見狀馬上打119，並於派遣員電話指導下立即施行CPR，也立刻拿取公眾場所置放的AED施行急救，2次去顫電擊後由趕到場的119救護技術員接手；救護技術員持續高品質CPR，建立進階呼吸道，並接上自動心肺復甦機後快速送至阮綜合醫院，送醫途中，洪先生已恢復生命徵象，且意識逐漸恢復。

洪先生到院後主訴胸痛，但心電圖檢查並無明顯心肌梗塞，後經電腦斷層發現急性胸部主動脈剝離及約10公分大的腹主動脈瘤。經醫師和家屬討論後，轉院至高雄醫學大學附設中和紀念醫院進一步治療，高醫急診端獲訊後立刻開啟綠色通道，從最初報案到阮綜合醫院檢查、轉院至高醫急診，再到入住加護病房接受專業診治，整個過程僅用時約4小時，無縫安全接軌的合作模式，為病人爭取更多救命黃金時間。

洪先生在高醫住院期間，安排了心導管及血管修補手術，後續在心血管團隊、復健科、呼吸治療師、營養師、藥師、物理治療師、社工師等醫療團隊聯合加護照護下，19天後順利健康步出醫院。

衛生局說，高雄市積極推動轄內設置自動體外心臟電擊去顫器，截至2024年，已達2472台，密度達到每10萬人口89.09台，超過全國平均61.27台；此外，高雄市自2013年起推動安心場所認證，針對設有AED且70%以上員工接受過90分鐘以上CPR+AED教育訓練之場所核發「安心場所證書」，全市超過安心場所認證計達575處，且持續增加中。

洪先生急性胸部主動脈剝離突昏倒失去心跳，幸經得宜的CPR及AED電擊，幸運救回一命，經緊急治療後復原良好。（高雄市衛生局提供）

洪先生急性胸部主動脈剝離突昏倒失去心跳，幸經得宜的CPR及AED電擊，幸運救回一命，經緊急治療後復原良好。（高雄市衛生局提供）

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