健康網》資深藝人葉清田心臟衰竭逝 享壽69歲

資深藝人葉清田近日因心臟衰竭辭世，享壽69歲。（圖取自YouTube）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經常在電視節目上演唱，且經常模仿葉啟田而獲得「小葉啟田」之稱的資深藝人葉清田，出道超過50年，卻傳出在2月28日因心臟衰竭過世，享壽69歲。據報導，資深藝人恬娃近日在FB證實葉清田離世的消息，同時感嘆「真的好心酸」。

衛生福利部南投醫院衛教資料說明，心臟衰竭是因心臟因收縮功能不良，導致不能充分打出足夠血量，以供應身體循環及組織代謝所需，並形成代償性心肌肥大，或心肌擴張或因心室舒張功能不佳，導致左心室未期舒張壓升高靜脈血液回流不順暢，因而產生循環瘀血的種種症狀與徵象。

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衛生福利部南投醫院說明，心臟衰竭的表徵及症狀有：

1.平躺的時候，會感覺喘不過氣，需要坐起。

2.須半坐臥或使用1個以上枕頭才能入睡。

3.活動性氣喘，容易疲累，虛弱，精神欠佳。

4.運動耐受力減弱。

5.陣發性夜間呼吸困難。

6.下肢水腫。

7.尿量減少。

8.腹脹氣、消化不良。

9.厭食、噁心。

10.右上腹脹痛感。

11.頸部血管鼓脹。

12.心悸。

衛生福利部南投醫院提醒日常生活之注意事項：

1.減少造成心臟負擔的因素，如避免感冒及減少壓力。

2.適度的休息和活動。

3.監測體重：早上起床、解尿後早餐前每日紀錄，一天體重增加0.5公斤以上，1週內增加2到3公斤，就必須到門診就診。

4.上廁所時，嗯嗯時不可太用力，以免增加心臟的負擔，所以若嗯嗯不順時，應採取高纖食品及服用適當的軟便劑。

5.戒菸及避免吸二手煙。

6.保持規律的生活，維持愉快的心情，遠離興奮、緊張、生氣的情況，以免增加心臟負擔。

7.避免太冷太熱、溫差太大、空氣不好的環境，譬如洗三溫暖，進冷氣房。

8.女性應盡量避免懷孕，以免增加心臟負荷，加重心臟衰竭症狀。

9.應按時回診及服用藥物。

10.流行性感冒：施打感冒疫苗

11.心臟病、高血壓、抽煙、喝酒、糖尿病、高血脂等疾病控制。飲食方面少油少鹹少甜避免水份攝取過多。

衛生福利部南投醫院接著提醒飲食注意事項有：

●限制鈉（鹽）的進食量：減少鹽份攝取量是心臟衰竭之主要食療法。鹽使水份積聚在體內，引起體重上升，及讓心臟增加負擔。

輕度及中度之心臟衰竭時，鈉攝取量每日應限制在2,400毫克以下（1又1/4茶匙，約6公克食鹽）。至於 嚴重之心臟衰竭，鈉攝取量每日更要限制在2,000毫克以下（少於1茶匙）。

避免含鹽份高之食物如火腿、臘腸、醃肉、鹹魚、罐頭食物、鹽、醬油、魚露、蠔油、味精、 豆豉、辣椒醬、豆板醬、蝦醬和腐乳等。

●限制液體（水分）之攝取：嚴重之心臟衰竭，每日之水份攝取量大約在1000至1500毫升（4至8杯，每杯240毫升）或更少的量。一般之建議為每日限量少於1500毫升（大約8杯）。

此份量應包括一切液體攝取，如水、果汁和湯類等；及含水份多之食物，如乳酪、布丁、 冰淇淋及水果等。向醫生查詢每日可攝入液體量。

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