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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》小心越坐越笨！ 研究：久坐4小時大腦老4年

2025/03/05 11:03

醫師指出，久坐不僅影響健康，還可能加速大腦衰退，使記憶力衰退、專注度變差；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，久坐不僅影響健康，還可能加速大腦衰退，使記憶力衰退、專注度變差；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天上班長時間坐在電腦前，回家放鬆又窩在沙發上休息，一天下來幾乎都「黏」在椅子上？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，久坐不僅影響健康，還可能加速大腦衰退，使記憶力衰退、專注度變差，還可能增加失智症風險，更有國外研究發現，僅僅4小時久坐，就會讓大腦老化4年，不過只要每30分鐘起身走動2分鐘，幾乎可以完全逆轉，因此建議定時起身活動，護健康。

久坐不只影響健康 還會傷大腦

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項針對中年人的研究顯示，久坐時間越長，大腦內側顳葉（MTL）體積越小，而這個區域正是掌管記憶力的重要部分。當MTL體積減少，將可能使記憶力下降、專注力變差，還可能增加阿茲海默症風險。除此之外，久坐還可能影響大腦其他區域：

●降低腦部血流量：久坐導致血液循環減緩，腦部供氧不足，進而影響思考與記憶。

●增加失智風險：1項發表於《英國醫學雜誌》（BMJ）的研究指出，長期久坐與認知功能下降之間存在直接關聯。

●減少神經活性：長時間缺乏活動，可能降低大腦中負責學習與記憶的神經連結，影響整體腦部功能。

醫師建議，飯後散散步，可幫助消化外，也能讓腦袋清醒；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師建議，飯後散散步，可幫助消化外，也能讓腦袋清醒；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

簡單6招 不讓久坐影響健康

1項英國實驗研究，找來15名上班族，讓他們分別經歷4小時不間斷久坐、每30分鐘走動2分鐘，以及每2小時站起來活動8分鐘。結果發現，4小時久坐的受試者，大腦血流速度顯著下降，相當於大腦老化2-4年。不過，只要能每30分鐘站起來動一動，這種影響幾乎可以完全逆轉。黃軒解釋，從該研究可以知道，簡單小動作，就能拯救大腦，因此分享簡單6招擺脫「久坐腦呆」：

●定時起身活動：每30分鐘起身走動2分鐘，有助於維持大腦血流。

●能走就走：樓層不高時改走樓梯，或在辦公室裡來回走動，多活動身體。

●換小水杯，多走幾趟：喝水是個好習慣，不妨用較小的杯子，喝完就起身去裝水，順便活動一下。

●邊講電話邊走動：與同事討論或接電話時，試著站起來走一走，不僅能增加活動量，還能讓思緒更清晰。

●飯後散步：午休時間不要只坐著滑手機，出去走走，幫助消化，也能讓腦袋清醒。

●站立式辦公桌：如果環境允許，嘗試站立式辦公桌，減少久坐時間，提升工作效率。

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