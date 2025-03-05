東洋藥品捐基隆市流感疫苗 明日起65歲以上長者衛所開打

東洋公司捐贈250劑流感疫苗給基隆市，65歲以上長者6日起至衛生所接種。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕因藝人大S感染流感猝逝，引起許多民眾搶打流感疫苗，台灣東洋藥品公司捐贈250劑公益（含佐劑）流感疫苗給基隆市，將在明（6）日開始在七區衛生所為65歲以上長者接種，至3月31日或疫苗打完為止。

據基隆市生局表示，衛生福利部上（2）月追加分配基隆市1490劑流感疫苗，2天就打完了。最近流感就診人數雖有趨緩，但近期仍持續有重症個案，

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台灣東洋藥品捐贈給基隆市250劑流感疫苗， 給65歲以上長者接種，且去（2024）年10月1日以後沒有打過流感疫苗長者為限，不限戶籍，就近到衛生所接種。數量有限，建議要前往接種前，請先致電衛生所確認疫苗庫存量，避免白跑一趟。

基隆市衛生局長張賢政提醒，民眾前往接種公益流感疫苗請攜帶健保卡，衛生所也有提供新冠疫苗、長者肺炎鏈球菌接種服務；另，為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，維護自身健康，民眾除接種疫苗，仍應持續維持正確配戴口罩、勤洗手及保持社交距離。

相關疫苗接種資訊，請逕至基隆市衛生局網站查詢，或於上班時間逕洽本市七區衛生所，或撥衛生局24小時防疫專線02-24276154洽詢。

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