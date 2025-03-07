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健康網》自慰傷身、讓性生活變差？ 醫揭4「打手槍」迷思

2025/03/07 21:30

朱信誠指出，適度的自慰不僅無害，還能幫助紓解壓力、改善睡眠，甚至提高性滿足；圖為情境照。（圖取自freepik）

朱信誠指出，適度的自慰不僅無害，還能幫助紓解壓力、改善睡眠，甚至提高性滿足；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常打手槍，會導致性能力下降？男性健康迷思大破解！民權精睿泌尿科診所院長朱信誠指出，自慰屬於正常的生理需求，卻因誤解而蒙上陰影。其實，適度自慰能幫助紓解壓力、改善睡眠，甚至提高性滿足感，並非毫無益處；不過若出現疲倦、分心或影響生活，就需要調整頻率。

迷思一：自慰會傷害身體健康？

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文指出，適度自慰，其實是健康的表現！不僅無害，還能幫助紓解壓力、改善睡眠，甚至提高性滿足感。不過，「適度」的定義因人而異。如果您發現自慰導致疲倦、分心或影響生活，就需要調整頻率，記住，小兄弟也需要休息的時間！

迷思二：自慰會導致性功能障礙？

朱信誠澄清，這是無稽之談！不少人誤以為自慰會削弱性能力，但研究顯示，自慰反而能幫助男性熟悉自己的身體反應，進一步增進性生活的表現！當然，如果過度頻繁，可能會影響性敏感度，但這並非性功能障礙，只需適當調整即可。

朱信誠指出，適度的自慰有助於釋放壓力，甚至在某些情況下能改善早洩；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

朱信誠指出，適度的自慰有助於釋放壓力，甚至在某些情況下能改善早洩；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

迷思三：自慰會讓性生活變差？

朱信誠強調，關鍵在於平衡與適度。有人擔心自慰會取代或影響性生活，事實上，適度的自慰有助於釋放壓力，甚至在某些情況下能改善早洩。然而，過於頻繁可能導致性行為時出現遲射或敏感度下降等問題，這時需要重新檢視生活習慣。

迷思四：自慰毫無益處？

朱信誠說，大錯特錯！自慰其實是一種身心健康的調節方式。研究發現，適度自慰能降低攝護腺疾病的風險，並有效緩解緊張與壓力。同時，這也是一種了解自己身體的方式，有助於建立健康的性觀念。自慰是一個再正常不過的生理現象，不需過度擔憂，只要掌握健康的方式，讓它成為生活中的正向力量！所以應該要做的是：

●保持適度，避免過度沉迷：專注在生活其他面向，健康才是最重要的。

●養成良好的生活習慣：規律運動、正常作息和均衡飲食，讓身體更有活力。

●遇到困擾，別害羞求助：任何問題都可以尋求專業醫師的協助，及時解決才能更安心！

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