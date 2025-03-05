健康網》起床手麻勿輕忽 中醫：恐神經壓迫、循環不良警訊

醫師提醒，手指麻木可能是神經壓迫、循環不良的警訊，當它頻繁發生，或影響到日常生活時，應該及早處理；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一覺醒來發現手指頭麻木，尤其天氣一轉冷的時候更麻，甚至影響日常動作，別以為常發生過會兒沒事就放過，中醫師邵禹豪提醒，手指麻木可能是神經壓迫、循環不良的警訊，當它頻繁發生，或影響到日常生活時，應該及早處理。

邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文說明，從中醫來看，手麻與氣血運行不暢有關，可能是氣血不足、寒氣滯留，或濕氣過重，使經絡受阻，讓手指變得沉重麻木。這類因代謝問題、糖尿病、心血管疾病引起的麻木，與末梢循環不良有關，透過行氣活血合併調整體質的方式，能夠減少末梢營養不良導致的麻木感。

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邵禹豪指出，長時間維持固定姿勢或是周圍肌肉緊繃，導致神經受到壓迫，是門診最常見的手麻原因，透過肌筋膜乾針治療，普遍能夠有效改善。以胸廓出口症候群為例，常出現手臂或手指麻木刺痛，與斜角肌、鎖骨下肌、胸小肌的異常有關，透過針灸調整肌肉張力，能夠幫助手臂的血液與神經傳導回復正常。

邵禹豪提醒，手麻的問題不一定會自己痊癒，透過針灸、經絡調理和中藥調整體質，可以改善氣血運行，減少手麻帶來的不適。

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