健康網》談情說愛別忘「換位思考」 被拒絕也要保持風度

心理師提醒，表達愛意 ，也要懂得顧及對方的感受與情緒 ，這樣才有機會讓彼此的關係更進一步，也不會讓對方感受到壓力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕3月14日是白色情人節，您是否準備對心儀的人表達愛意？台北同伴心理諮商所所長余佳容提醒，「喜歡」一個人不代表「可以為所欲為」，追求一個人時，不僅要勇敢表達愛意 ，也要懂得顧及對方的感受與情緒 ，這樣才有機會讓彼此的關係更進一步，也不會讓對方感受到壓力，因此特別傳授「換位思考追求術」，希望幫讀者追求成功，但也提醒，即使被拒絕也要保持風度，期待下一段戀情。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」表示，春天是戀愛的季節，春天百花盛開，對別人心動的感覺好像也特別強烈。遇到心儀的對象時，內心的悸動讓人想要積極表達好感，想靠近對方、讓對方感受到你的真。但追求時，一定要顧及對方的心情。

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心理師授4原則 需顧及對方心情、感受

●給對方舒服的互動節奏

余佳容表示，如果有過追求經驗的人，應該都知道，過於積極的追求，可能會讓對方感到壓力，甚至想要逃避。即使你對他（或她）滿懷熱情，也要留意對方的回應頻率與情緒，調整你的互動方式，讓這段關係發展得更自然。

她建議，可以觀察對方的回應頻率，像是如果對方回訊息的節奏較慢，不要急著連發多則訊息，要給他（或她）空間。也不要讓對方感到有義務回應，像是很多人可能會說：「你怎麼都不回？」這類訊息可能會讓對方壓力山大。比起狂發訊息，不如找到雙方都喜歡的相處方式，如共同興趣、偶爾的小驚喜等。

如果對方回訊息的節奏較慢，不要急著連發多則訊息，要給他（或她）空間。也不要讓對方感到有義務回應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

余佳容強調，「愛是循序漸進，而不是猛烈進攻」，讓對方能夠自在地接受你的好意，比起瘋狂示愛，更容易讓關係自然升溫。

●尊重對方的界線

喜歡一個人時，很容易想要無時無刻靠近、關心，甚至希望對方對自己有相同的情感回應。然而，尊重對方的界線，才是真正的體貼與成熟。像是可以適時表達好感，但余佳容強調，絕對不能強迫對方接受，也要避免過度查勤或佔有欲，像是一直問「你在哪？」「為什麼沒回我？」這類的話，就算對方對你有好感，可能也會讓他（或她）很不自在。

也要記得，給對方空間思考與回應，別讓對方有被逼迫的感覺，自然的發展才能讓感情長久。

余佳容提醒，真正的愛是尊重，而不是控制，當你能體貼對方的感受，才有機會讓對方對你產生更深的好感

●了解對方真正的需求

有些人在追求喜歡的對象時，會過度迎合對方，努力展現自己最完美的一面，甚至犧牲自己去取悅對方。但是余佳容也提醒，戀愛的本質不只是單方面的付出，而是雙方都能在這段關係中感到自在與滿足。可以關心對方的內心，而不只是表面喜好 像是與其問「你喜歡什麼類型的人？」不如聊聊「最近有沒有什麼讓你開心的事情？」

也要記得，展現你的真實面貌，而不是一味討好，你不需要變成對方理想的樣子，而是做最好的自己，以免哪一天粉紅泡泡破滅，可能會帶來很多爭執。也要記得傾聽對方的需求，而不是只顧自己想表達，當對方感受到你的理解，比甜言蜜語更能打動他（或她）的心。

心理師提醒，不是每一份喜歡都會得到對等的回應，這是戀愛中必須接受的現實；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●接受可能的拒絕

余佳容強調，無論如何一定要記得，不是每一份喜歡都會得到對等的回應，這是戀愛中必須接受的現實。如果對方對你沒有相同的感覺，請尊重他（或她）的選擇，而不是過度糾纏或怨恨。可以感謝對方的坦誠，而不是怪罪或自我否定像是可以說：「謝謝你願意告訴我你的想法，我尊重你的決定。」

也要記得保持風度，讓彼此都能好好退場，不要因為被拒絕就翻臉，成熟的態度更能讓人欣賞，而且也為彼此保留繼續友誼的可能性。一個能夠接受拒絕、保持風度的人，更能展現內在的成熟魅力，這也是未來遇見對的人時，能夠擁有更美好關係的關鍵！

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