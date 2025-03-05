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健康網》春天好發泌尿道問題 醫：補水、保暖、注意過敏

2025/03/05 09:31

高銘鴻表示，春季是泌尿道疾病的好發期，務必多喝水、避免憋尿、注意保暖，以降低相關疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

高銘鴻表示，春季是泌尿道疾病的好發期，務必多喝水、避免憋尿、注意保暖，以降低相關疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著春天腳步接近，氣溫回暖、萬物復甦，然而，許多人卻發現自己的泌尿道健康似乎變得更加敏感。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻醫師在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文，春季確實是泌尿道疾病的好發期，這與氣候變化、過敏影響及生活習慣有密切關聯。他提醒民眾，務必多喝水、避免憋尿、注意保暖，以降低相關疾病風險。

細菌活躍 泌尿道感染風險增加

高銘鴻表示，春天氣溫回暖、濕度增加，使環境中的細菌和病毒變得更為活躍，尤其是導致泌尿道感染的主要元兇—大腸桿菌。在台灣，春季常見的潮濕天氣更容易讓尿液變濃，為細菌孳生提供機會，進而引發尿道炎或膀胱炎。

為了降低感染風險，他建議民眾每日攝取至少2000毫升的水分，幫助沖洗泌尿道、減少細菌附著，同時避免長時間憋尿，以利將潛在的細菌排出體外。

過敏影響泌尿 抗組織胺藥恐增感染

春天同時是過敏的高峰期，許多人因花粉增加而出現鼻炎、氣喘等症狀，但鮮少人知道，過敏反應也可能影響泌尿道健康。高銘鴻指出，部分過敏患者會因泌尿道黏膜受刺激，導致頻尿、尿急，甚至類似膀胱過動症的症狀。

此外，部分抗組織胺藥物可能影響泌尿系統，導致尿液滯留、提高感染風險。他建議民眾多補充維生素C來增強免疫力，減少發炎機率；同時，在服用抗過敏藥物時，應留意是否出現排尿異常，如有不適，應諮詢醫師調整用藥。

高銘鴻說，部分過敏患者會因泌尿道黏膜受刺激，導致頻尿、尿急，甚至類似膀胱過動症的症狀；圖為情境照。（圖取自photoAC）

高銘鴻說，部分過敏患者會因泌尿道黏膜受刺激，導致頻尿、尿急，甚至類似膀胱過動症的症狀；圖為情境照。（圖取自photoAC）

忽冷忽熱影響膀胱神經 注意保暖

春季氣溫變化劇烈，白天可能炎熱，夜晚則需添衣保暖。這種忽冷忽熱的環境容易影響膀胱與尿道神經的敏感度，導致頻尿、尿急，甚至尿失禁的發生率上升。

為了減少這類問題，高銘鴻提醒民眾，務必注意腰部、腹部及下半身的保暖，避免受寒影響泌尿系統。此外，應減少攝取咖啡因和酒精等刺激性飲品，以降低膀胱過度興奮的機率。

春季運動汗多 補水不足恐腎結石

隨著氣溫回暖，許多人開始積極參與戶外運動。然而，高銘鴻警告，若運動後未能適時補充水分，可能導致尿液濃縮，進一步刺激尿道，甚至增加腎結石的風險。

他提醒，特別是有腎結石病史的民眾，更應提高水分攝取量，以稀釋尿液中的礦物質，避免形成結石。此外，日常飲食可多選擇含水量高的食物，如黃瓜等，以補充體內水分，同時減少高鈣、高鹽及高糖食物的攝取，以降低腎結石發生的機率。

高銘鴻強調，春天是泌尿道疾病的高發季節，民眾應提高警覺，透過充足飲水、規律排尿、注意保暖及適當調整飲食習慣，來降低感染及不適的風險。若出現頻尿、尿急、排尿疼痛等異常症狀，應及早就醫，以免延誤治療時機。

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