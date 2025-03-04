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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》心肺功能每年下降1％ 研究： 維持運動+理想體重能降速

2025/03/04 19:46

研究顯示，如缺乏運動訓練，每年最大攝氧量會下降1%，如果維持運動+理想體重，即可減少每年下降速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，如缺乏運動訓練，每年最大攝氧量會下降1%，如果維持運動+理想體重，即可減少每年下降速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國心臟學會於2016年建議將心肺功能列入生命徵兆，因為其數值可預測心血管疾病及總死亡率，耳鼻喉科診所醫師曾家承以跑馬拉松舉例，能不能順利完賽，除了肌力因素外，另一個重要因素就是心肺功能，在比賽後段，即使肌肉尚可出力，但心肺跟不上，也不得不停下腳步，並以《NEJM evidence 回顧》關於運動的生理變化佐證，缺乏運動訓練下，每年最大攝氧量會下降1%，如果維持運動+理想體重，即可減少每年下降速度。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文說明，人體任何生理運作都需要ATP（能量貨幣）。有氧呼吸可產生36個ATP，無氧呼吸產生2個ATP（+乳酸），心肺功能就像水車從河流汲水經水管流到每位家中。空氣中的氧氣→肺泡（氣體交換）進入微血管→心臟幫浦將含氧血經血管→送至肌肉細胞內的粒腺體→產生36個ATP。

曾家承指出，運動時心臟與肺部會出現適應性變化，以支持身體的能量需求。心率上升是由於迷走神經活性降低，中樞控制與交感神經上升，而心搏量的提升是來自心肌收縮力增強與前負荷的增加。健康個體運動時，心搏量可增加1倍以上，休息時，骨骼肌接受15-30%的總血流量；運動時，可增至80-85%。運動訓練無法增加心率，主要是靠增加心搏量（透過離心性肥大），訓練有素者，心搏量可比休息時增加5倍以上，像是運動員心率可慢至40下/分鐘。

曾家承提到，關於運動所帶來的乳酸堆積也有常見迷思，運動肌肉痠痛疲勞代表循環不好是錯誤觀念，事實是乳酸為連結有氧呼吸（粒腺體）及無氧呼呼（糖解）的溝通橋樑。因此乳酸上升，代表身體使用更多碳水化合物當能量，來源來支持工作中的肌肉。乳酸系統的無氧呼吸可支撐運動開始的前1-3分鐘，之後就必須靠有氧呼吸提供活動時源源不斷的能量。

曾家承提醒，隨著年齡增長，心肺功能每年下降1%，40歲之後下降的速度會增快。年紀大時，能不能爬樓梯不氣喘呼呼；東京旅遊能不能坐大眾交通工具自由行一整天？甚至是在公園陪孫子玩躲貓貓，都要靠它。因此，規律運動為自己留住珍貴的心肺功能，是一項非常值得的投資。單做重量阻力訓練的朋友，記得適時加上些有氧運動，來為自己的心肺功能加分。

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