智慧醫療再突破！ AI預警守護腎友健康

台北醫學大學附設雙和醫院腎臟內科主任廖家德指出，透析中低血壓（IDH）發生率達25%，高風險族群甚至每2人就有1人發生，嚴重影響透析耐受性。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣長年被稱為「洗腎王國」，2022年透析人口達9.8萬人創新高紀錄，為提升透析安全性，台北醫學大學今（4日）發表最新研究成果，攜手緯創醫學運用人工智慧（AI）演算法，成功在臨床試驗中提前30分鐘預測透析患者的低血壓與抽筋風險，讓醫護人員能及早介入，降低突發危機。

緯創醫學以「毫米波雷達監測技術」開發非接觸式AI醫材，像是睡眠中止的偵測研究成果已刊登於美國權威期刊「Journal of Clinical Sleep Medicine」，並預計今（2025）年取得台灣二級智慧醫材認證，研究團隊持續擴展雷達技術應用，近期拓展至腎病照護領域。

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台北醫學大學附設雙和醫院腎臟內科主任廖家德指出，透析中低血壓（IDH）發生率達25%，高風險族群甚至每2人就有1人發生，嚴重影響透析耐受性，增加心血管不穩定風險，甚至導致腦灌流下降、加速殘存腎功能衰竭。過去因人力有限，難以全時監測患者生理狀態，導致醫護人員無法即時介入。

廖家德說，「毫米波雷達監測技術」導入後，讓醫護人員可透過床上方感應器，獲取連續生理數據，即時偵測低血壓與抽筋的發生，並可提前30分鐘預警，協助醫療團隊即時介入，提升臨床應變能力。

台北醫學大學醫工學院助理教授蔡承育表示，過去3個月研究團隊在血液透析中心蒐集數據，發現洗腎期間低血壓與抽筋的發生率約10%至15%，透過AI演算法，分析患者的呼吸頻率、心跳、血壓與呼吸型態等臨床指標，精準識別透析過程中的低血壓與抽筋風險。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫體系攜手緯創醫學，從雙和醫院開始進行系統整合，並推展至北醫附醫、萬芳醫院與新國民醫院。今年3月起，新國民醫院接手桃園復興區血液透析中心，導入毫米波雷達技術，讓偏鄉患者透過遠距醫療獲得專業照護，提升醫療可及性，未來這項該技術將整合至北醫醫療資訊系統，並拓展至心臟衰竭、胸腔積水與睡眠呼吸中止症等預警功能，讓照護品質再升級。

台北醫學大學今（4日）發表最新研究成果，攜手緯創醫學運用人工智慧（AI）演算法，成功在臨床試驗中提前30分鐘預測透析患者的低血壓與抽筋風險。（記者邱芷柔攝）

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