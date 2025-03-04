自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

智慧醫療再突破！ AI預警守護腎友健康

2025/03/04 17:20

台北醫學大學附設雙和醫院腎臟內科主任廖家德指出，透析中低血壓（IDH）發生率達25%，高風險族群甚至每2人就有1人發生，嚴重影響透析耐受性。（記者邱芷柔攝）

台北醫學大學附設雙和醫院腎臟內科主任廖家德指出，透析中低血壓（IDH）發生率達25%，高風險族群甚至每2人就有1人發生，嚴重影響透析耐受性。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣長年被稱為「洗腎王國」，2022年透析人口達9.8萬人創新高紀錄，為提升透析安全性，台北醫學大學今（4日）發表最新研究成果，攜手緯創醫學運用人工智慧（AI）演算法，成功在臨床試驗中提前30分鐘預測透析患者的低血壓與抽筋風險，讓醫護人員能及早介入，降低突發危機。

緯創醫學以「毫米波雷達監測技術」開發非接觸式AI醫材，像是睡眠中止的偵測研究成果已刊登於美國權威期刊「Journal of Clinical Sleep Medicine」，並預計今（2025）年取得台灣二級智慧醫材認證，研究團隊持續擴展雷達技術應用，近期拓展至腎病照護領域。

台北醫學大學附設雙和醫院腎臟內科主任廖家德指出，透析中低血壓（IDH）發生率達25%，高風險族群甚至每2人就有1人發生，嚴重影響透析耐受性，增加心血管不穩定風險，甚至導致腦灌流下降、加速殘存腎功能衰竭。過去因人力有限，難以全時監測患者生理狀態，導致醫護人員無法即時介入。

廖家德說，「毫米波雷達監測技術」導入後，讓醫護人員可透過床上方感應器，獲取連續生理數據，即時偵測低血壓與抽筋的發生，並可提前30分鐘預警，協助醫療團隊即時介入，提升臨床應變能力。

台北醫學大學醫工學院助理教授蔡承育表示，過去3個月研究團隊在血液透析中心蒐集數據，發現洗腎期間低血壓與抽筋的發生率約10%至15%，透過AI演算法，分析患者的呼吸頻率、心跳、血壓與呼吸型態等臨床指標，精準識別透析過程中的低血壓與抽筋風險。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫體系攜手緯創醫學，從雙和醫院開始進行系統整合，並推展至北醫附醫、萬芳醫院與新國民醫院。今年3月起，新國民醫院接手桃園復興區血液透析中心，導入毫米波雷達技術，讓偏鄉患者透過遠距醫療獲得專業照護，提升醫療可及性，未來這項該技術將整合至北醫醫療資訊系統，並拓展至心臟衰竭、胸腔積水與睡眠呼吸中止症等預警功能，讓照護品質再升級。

台北醫學大學今（4日）發表最新研究成果，攜手緯創醫學運用人工智慧（AI）演算法，成功在臨床試驗中提前30分鐘預測透析患者的低血壓與抽筋風險。（記者邱芷柔攝）

台北醫學大學今（4日）發表最新研究成果，攜手緯創醫學運用人工智慧（AI）演算法，成功在臨床試驗中提前30分鐘預測透析患者的低血壓與抽筋風險。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中