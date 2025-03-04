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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》跳繩讓孩子多長1.5公分！ 醫：不會改跳「它」也行

2025/03/04 18:51

研究指出，孩子每天跳繩30分鐘、持續20週，會比沒有跳的多長高1.5公分；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，孩子每天跳繩30分鐘、持續20週，會比沒有跳的多長高1.5公分；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子的發育，是許多父母擔心的議題。禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒在臉書專頁「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發影片表示，運動有助於長高，她引述宜蘭陽明大學1項研究指出，孩子每天跳繩30分鐘、持續20週，會比沒有跳的多長高1.5公分。若孩子不會跳繩也不用擔心，可以靠「開合跳」來取代。

衛福部表示，「運動」是兒童成長的關鍵因素之一，兒童階段正值身體發展的黃金時期，需要大量的身體活動來發展肌肉與神經系統，世界衛生組織也建議兒童每天要累積60分鐘的中度身體活動，每週累積達420分鐘。

衛福部指出，家長可以陪著孩子一起動起來，藉由運動可以增強孩子的免疫力、促進體能發展、維持健康體位，並刺激大腦分泌多巴胺和血清素，促進正向情緒，提升記憶力與注意力。但衛福部也提醒，增加活動應該要循序漸進，不宜一開始就操之過猛，提供3妙招：

1.有氧適能不可少：有氧適能運動又稱心肺耐力運動，以大肌群為主，建議以多樣化的方式進行，如丟皮球、溜直排輪、散步、騎自行車、推推球都是很適合親子共同參與的中度身體活動。此外，也可以跟日常生活結合，從坐車上學改為一起走路上學，或是假日到河濱公園騎自行車，不僅累積了運動量，還能增加親子的互動與感情。

衛福部分享，溜直排輪、散步、騎自行車等運動，都很適合親子共同參與；圖為情境照。（圖取自freepik）

衛福部分享，溜直排輪、散步、騎自行車等運動，都很適合親子共同參與；圖為情境照。（圖取自freepik）

2.強度慢慢增加：在逐漸養成運動的習慣後，也可以循序漸進增加運動強度，例如溜滑板、游泳、踢足球、玩鬼抓人遊戲等，都能讓心跳加速，並達到運動強度而流汗。尤其，假日不妨與小朋友來場跑步比賽或是親子籃球鬥牛大賽，運用比賽或遊戲的方式增加親子互動，培養喜歡運動的好習慣。

3.強化骨骼長得高：適度的快跑或彈跳運動，可以刺激骨骼生長，促進身體發展，例：跳繩、單腳跳、快跑、跳躍性的球類運動（籃球、排球等），也都是很好的骨骼強化活動。

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