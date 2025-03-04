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健康 > 杏林動態

健康網》體驗高壓氧艙 澎湖「醫療小尖兵」走訪醫院學保健

2025/03/04 17:26

「醫療小尖兵」學員參訪三軍總醫院澎湖分院，體驗新引進的「高壓氧艙」。（未來醫學基金會提供）

「醫療小尖兵」學員參訪三軍總醫院澎湖分院，體驗新引進的「高壓氧艙」。（未來醫學基金會提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖「醫療小尖兵」公益營隊日前盛大登場，40餘位離島國中小學生參加，學員在兩天一夜的營隊中，學習多種醫學知識與自救救人技能，親身走訪醫院各科室，體驗最新醫療設備。此外，還引入0至6歲兒童早期療育的概念，幫助更多發展遲緩的孩童獲得適當協助。

由財團法人澎湖海文教醫學慈善基金會（簡稱澎湖海基金會），未來醫學基金會及澎湖縣政府衛生局共同主辦之「醫療小尖兵」公益營隊活動，於228連假盛大展開。澎湖海基金會與未來醫學基金會自從2018年起承辦本離島基礎醫療訓練多年，同時也持續負責衛福部「發育遲緩兒童早期療育計畫」，今年將兩個醫療目標目的合併，擴大舉辦本次醫療營。

「醫療小尖兵」學員走訪醫院各科室，體驗最新醫療設備。（未來醫學基金會提供）

「醫療小尖兵」學員走訪醫院各科室，體驗最新醫療設備。（未來醫學基金會提供）

澎湖海基金會董事長黃凱文表示，「醫療小尖兵」營隊透過多元有趣的團體活動，將基礎醫護及急救概念向下扎根，讓澎湖學童具備自救、助人及照護社區的能力。在三軍總醫院澎湖分院田炯璽副院長主持之下，本次營隊特別安排參觀醫院各處設施，包括最新引進的「高壓氧艙」，讓學員親身體驗離島特有的潛水醫學設備。

衛生局長陳淑娟也說，「面對現今多變的公共衛生挑戰，我們希望透過這樣的營隊，讓孩子們從小建立正確的醫療觀念與防疫意識。本次特別設計了有獎問答活動，將猴痘、肺結核等新舊傳染病防疫知識，以生動有趣的方式傳遞給孩子，讓他們成為家庭與社區中的健康守護者。」

「醫療小尖兵」學員走訪醫院各科室，學習多種醫學知識。（未來醫學基金會提供）

「醫療小尖兵」學員走訪醫院各科室，學習多種醫學知識。（未來醫學基金會提供）

澎湖海基金會表示，本次「醫療小尖兵」營隊規劃了多項精彩活動，如：工作細胞介紹、止血與包紮演練、CPR（心肺復甦術）及自動體外電擊器（AED）操作等，幫助學員深刻理解「急救黃金時刻」的重要性。

此外，為了讓發育中的學員能有更好的體態與體能，課程中也設計有人體骨骼與肌肉的介紹，並透過「骨肌大挑戰」闖關活動，學習肌肉訓練與運動傷害預防保健，營隊還融入VR虛擬實境與AR擴增實境教具，讓學員以沉浸式學習方式探索人體五大系統。這場為期兩天一夜的營隊，內容豐富多元，讓學員身心與知識都有大收穫，成為未來守護社區健康的小尖兵！

澎湖海基金會與未來醫學基金會承辦離島基礎醫療訓練多年，同時也持續負責衛福部「發育遲緩兒童早期療育計畫」，今年兩個醫療目標目的合併，擴大舉辦醫療營。（未來醫學基金會提供）

澎湖海基金會與未來醫學基金會承辦離島基礎醫療訓練多年，同時也持續負責衛福部「發育遲緩兒童早期療育計畫」，今年兩個醫療目標目的合併，擴大舉辦醫療營。（未來醫學基金會提供）

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