健康網》秋葵、羽衣甘藍具「降血糖」潛能！ 學者揭原因

學者表示，秋葵及羽衣甘藍都被認為有「降血糖」的潛力；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕降血糖食物百百種，您知道秋葵和羽衣甘藍也是嗎？營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，它們不只具有很高的營養價值，還被認為有「降血糖」的潛力，它們富含的類黃酮抗氧化劑，有助於降低血糖、提高胰島素敏感性。

2者降血糖成分大公開

秋葵（Okra）富含多醣類、類黃酮抗氧化劑、槲皮苷和槲皮素-3-O-龍膽二糖苷，這些成分可能透過抑制特定酶的活性，達到降低血糖的效果；另外，秋葵的黏液中含有豐富的可溶性纖維，能延緩碳水化合物的消化與吸收，從而減緩血糖上升的速度。

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羽衣甘藍（Kale）則是富含類黃酮抗氧化劑，如槲皮素和山奈酚，這些成分可能有助於降低血糖水平並提高胰島素敏感性。

食用2建議

洪泰雄指出，秋葵可以燙熟後製成冰鎮秋葵，搭配青芥末醬油食用，既低脂又清脆可口；羽衣甘藍可用於沙拉、生吃或快炒。他提醒，羽衣甘藍含有維他命K，服用抗凝血藥物的人士應避免大量攝取，以免影響藥效。

最後，洪泰雄表示，適量攝取秋葵和羽衣甘藍，搭配均衡的飲食與健康的生活方式，可能都有助於血糖管理。

學者分享，羽衣甘藍可用於沙拉、生吃或快炒，但其含有維他命K，服用抗凝血藥物的人應避免食用；示意圖。（圖取自freepik）

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