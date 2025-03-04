苗栗縣3／10起 19到64歲高風險對象可公費打肺炎鏈球菌疫苗

苗栗縣衛生局表示，3月10日起，19-64歲IPD高風險對象，可接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕鄉親請注意，有感於高風險對象感染肺炎鏈球菌可能導致嚴重併發症，苗栗縣政府衛生局表示，3月10日起將19-64歲IPD高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），符合資格民眾儘速安排接種，以完整免疫保護力。

苗栗縣政府衛生局局長楊文志指出，19-64歲IPD高風險對象包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

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楊文志也提醒，接種年齡為「接種年」減「出生年」大於等於19歲及小於等於64歲者，以今年為例，於1961年（含）以後出生且2006年（含）以前出生者符合接種年齡條件。

楊文志強調，PCV13及PPV23都是相當安全的不活化疫苗，可與其他疫苗在不同部位同時接種；PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，因此保護力較強；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗才可獲得完整保護，使保護效益最大化。

3月10日，苗縣開放19-64歲高風險對象公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（苗栗縣政府提供）

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