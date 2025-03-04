半數國人體重超標！ 醫：BMI30-35 壽命減3年

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，BMI與腰圍為評估成人體位是否健康的方式；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者黃宜靜／台北報導〕肥胖不只影響外觀，還會增加疾病風險。據國健署統計，台灣成人每2人就有1人體重超標，推估逾1千萬名成人有體重問題，台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，肥胖恐提高逾200種疾病風險，甚至提高全因死亡率，更有研究發現，當BMI30-35時，平均預期壽命減少約3年；BMI高達40-50，壽命更大幅減少約8-10年，若發現BMI、腰圍超標，建議盡速減重，遠離疾病。

肥胖增加疾病風險、壽命縮短

林文元指出，據2017-2020年國民營養變遷健康調查顯示，成人每2人即有1人體重超標，青少年則是每3人有1人體重超標問題，顯示國人肥胖問題日益嚴重。針對該現象，他分析，多數國人對肥胖認知不足，部分BMI超標的民眾認為胖的可愛、健康，身體沒有不舒服，就放任體重上升、脂肪堆積。

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林文元表示，研究顯示，肥胖者併發心血管疾病、糖尿病等疾病的機率是一般人的數倍，且隨著時間增加，發病機率相差倍數越高。以心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風和骨關節炎為例，肥胖10年發病率幾乎是肥胖5年者的2倍。不只如此，長期肥胖與預計壽命變短有關，研究發現，BMI為30-35，平均預期壽命減少約3年；BMI40-50，平均預期壽命更是大幅減少約8至10年。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，肥胖者併發心血管疾病、糖尿病等疾病的機率是一般人的數倍。（台灣肥胖醫學會提供）

2招判斷體位是否正常

如何判斷體位是否健康？林文元說明，主要有2個評估方式，包含BMI（身體質量指數），也就是透過體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，若BMI≧24就是過重、≧27肥胖、≧30則是中度肥胖；而腰圍則是以肋骨下緣、骨盆上緣的腹部中線為測量位置，若成年女性腰圍超過80公分、男性超過90公分為肥胖。至於兒童則受到成長階段影響，需依據年齡與性別對應的BMI標準進行判斷，以確保評估的準確性。

減重好處多，林文元指出，肥胖者僅需減少5％體重，併發三高、糖尿病與脂肪肝風險降低；若減重10％，便能降低心血管疾病、睡眠呼吸中止症與退化性關節炎等風險；減重達15%更能減少心臟衰竭及心血管死亡率，還能延緩第二型糖尿病。

兒童肥胖不容小覷 小時候胖就是胖

台灣兒科醫學會兒科研究委員會委員林裕誠指出，兒童肥胖不僅增加代謝性症候群、脂肪肝、糖尿病及睡眠呼吸中止症的風險，還可能影響心理健康及社交學習。此外，兒童肥胖也可能影響第二性徵發育，進而影響最終身高。因此，維持健康體位應從兒童時期開始，尤其3-6歲學齡前兒童是培養正確飲食的黃金階段，應均衡飲食、避免偏食挑食、減少甜食與含糖飲料攝取，避免發展成肥胖問題。

有些人認為小孩養得肥肥胖胖的，長大才能抽高；對此，林裕誠指出，肥胖兒童8歲前確實會比其他孩子長得快，但同時也會比一般孩童提早進入生長高峰，待青春期後，抽高速度便會提早走下坡，因此最終身高未必比一般孩童高。

另外，有些人常會開玩笑地說喝水、呼吸都會胖，究竟肥胖會遺傳嗎？林裕誠解答，全家人都胖多半與遺傳無關，而是因為全家人共同飲食、生活型態影響，因此一同養成良好飲食、運動習慣，便是恢復正常體位的主要方式。

台灣兒科醫學會兒科研究委員會委員林裕誠（右1）指出，兒童肥胖不僅會增加代謝性症候群、脂肪肝及睡眠呼吸中止症風險，還可能影響心理及社交。（記者黃宜靜攝）

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