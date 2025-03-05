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健康網》有痰吞回去更好 醫：不會造成感染

2025/03/05 15:50

不少人認為咳嗽咳出來的痰一定要吐出來；醫師建議若不方便妥善清理，可以吞下肚。（圖取自freepik）

不少人認為咳嗽咳出來的痰一定要吐出來；醫師建議若不方便妥善清理，可以吞下肚。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少年紀較長的人有種迷思：「若咳出痰液，一定要吐掉；吞下去的話會感染，咳得更嚴重。」但這是錯誤觀念。建議，若咳出痰液，不方便吐出來的話，可以吞下去，愛護環境衛生。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」透過影片分享，痰的產生是因為被病毒與細菌感染，血球與它們抗衡，痰正是兩者的殘骸，且有時會有顏色。正因為痰是病毒與血球的遺體，所以吞下去後，不但不會造成感染；胃裡的良好幫手「胃酸」可以消滅這些遺體。

陳亮宇建議，若在戶外，一時間找不到衛生紙包住痰液，可以直接吞下去，較為方便且避免影響環境。但陳亮宇仍提醒注意咳嗽禮儀，以免污染環境。

醫師提醒注意咳嗽禮節，若有痰液應包在衛生紙丟棄，以免污染環境，且更可能觸法。（圖取自freepik）

醫師提醒注意咳嗽禮節，若有痰液應包在衛生紙丟棄，以免污染環境，且更可能觸法。（圖取自freepik）

然咳嗽時，痰液的顏色透露自己的健康風險。陳亮宇表示，有無痰液及痰色是判斷病因的線索之一。同時說明多數情況。

1. 黃綠色：黏稠痰液且顏色為綠色或黃色時，多為上呼吸道受感染，如鼻竇炎、氣管炎等。

2. 偏白色：如果痰液偏白色或有泡泡狀分泌物，可能是鼻涕或鼻腔、氣管內有發炎所導致。

3. 粉紅色：咳嗽伴隨粉紅色痰液可能與心、肺有關，如肺高壓患者因肺血管破裂而咳出帶血的痰。

4. 無痰、乾咳：除了是呼吸道敏感或是氣喘引起之外，更有可能是上呼吸道以外的疾病所導致，首先就是要找出哪個位置的咳嗽受器被影響。呼吸道、耳膜、食道、橫膈膜、胃等器官都有受器，一旦受刺激、傳遞到腦部，便會引發咳嗽。

陳亮宇特別提醒，什麼時候要看醫生？合併胸悶、喘、發燒等急性表現時，或無以上症狀但咳超過1個月未改善。務必優先排除胸腔、肺部或心臟的狀況，尤其注意「肺結核」的可能性，目前台灣發生率不算低。

另外，原因不明切忌自服成藥，雖然止咳、化痰很常四個字連著講，但臨床上止咳藥與化痰藥分屬不同功能，吃錯反而會加重病情、延長病程。

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