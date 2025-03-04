免散瞳眼底鏡+AI判讀 及早發現糖尿病視網膜病變

糖尿病衛教師幫糖尿病人執行免散瞳眼底檢查後解說報告。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕視網膜病變是造成糖尿病患者失明的主要原因，病變早期通常沒有警告症狀，患者每年最好至少做一次視網膜檢查，衛生福利部豐原醫院糖尿病健康促進中心設置「免散瞳眼底鏡」，方便不適點散瞳劑的糖尿病患者完成視網膜檢查，更引進「AI輔助糖尿病視網膜病變診斷軟體」，與眼科建立免散瞳異常轉介流程，糖尿病患者拍片2分鐘透過電腦螢幕即可看到視網膜異常標示與初報，可提升病識感與即時異常轉介。

豐原醫院新陳代謝科醫師江聖書表示，免散瞳加上AI輔助軟體，除了可加速醫師判讀時間，最重要的是可以做到異常的即時轉介，門診有一名59歲男姓，剛診斷出罹患糖尿病，到該院看診後接受免散瞳眼底鏡與AI輔助軟體檢查，及早發現糖尿病視網膜病變，及時轉介至眼科，接受多次眼內注射藥物治療，即時改善視力，避免惡化。

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免散瞳檢查眼底報告結合AI輔助軟體判讀異常處，AI系統會框出視網網膜病變區域。（豐原醫院提供）

江聖書說，免散瞳與AI技術連結，可使病患即時受惠，減少眼部病變的惡化，並協助患者及時治療視網膜病變，是衛生福利部豐原醫院引進AI判讀軟體的最終目標，更是山線糖友的一大福祉。

豐原醫院鼓勵糖尿病患加入糖尿病照護網，因糖尿病是進展型的慢性病，除了疾病治療外，更強調併發症預防的重要性，加入照護網可以規律進行併發症篩檢，更有營養、護理等衛教團隊的支持，希望能幫助與鼓勵糖友提升自身健康管理能力，保持良好生活品質，快樂控糖，擁抱健康人生！

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