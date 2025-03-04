自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

免散瞳眼底鏡+AI判讀 及早發現糖尿病視網膜病變

2025/03/04 14:56

糖尿病衛教師幫糖尿病人執行免散瞳眼底檢查後解說報告。（豐原醫院提供）

糖尿病衛教師幫糖尿病人執行免散瞳眼底檢查後解說報告。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕視網膜病變是造成糖尿病患者失明的主要原因，病變早期通常沒有警告症狀，患者每年最好至少做一次視網膜檢查，衛生福利部豐原醫院糖尿病健康促進中心設置「免散瞳眼底鏡」，方便不適點散瞳劑的糖尿病患者完成視網膜檢查，更引進「AI輔助糖尿病視網膜病變診斷軟體」，與眼科建立免散瞳異常轉介流程，糖尿病患者拍片2分鐘透過電腦螢幕即可看到視網膜異常標示與初報，可提升病識感與即時異常轉介。

豐原醫院新陳代謝科醫師江聖書表示，免散瞳加上AI輔助軟體，除了可加速醫師判讀時間，最重要的是可以做到異常的即時轉介，門診有一名59歲男姓，剛診斷出罹患糖尿病，到該院看診後接受免散瞳眼底鏡與AI輔助軟體檢查，及早發現糖尿病視網膜病變，及時轉介至眼科，接受多次眼內注射藥物治療，即時改善視力，避免惡化。

免散瞳檢查眼底報告結合AI輔助軟體判讀異常處，AI系統會框出視網網膜病變區域。（豐原醫院提供）

免散瞳檢查眼底報告結合AI輔助軟體判讀異常處，AI系統會框出視網網膜病變區域。（豐原醫院提供）

江聖書說，免散瞳與AI技術連結，可使病患即時受惠，減少眼部病變的惡化，並協助患者及時治療視網膜病變，是衛生福利部豐原醫院引進AI判讀軟體的最終目標，更是山線糖友的一大福祉。

豐原醫院鼓勵糖尿病患加入糖尿病照護網，因糖尿病是進展型的慢性病，除了疾病治療外，更強調併發症預防的重要性，加入照護網可以規律進行併發症篩檢，更有營養、護理等衛教團隊的支持，希望能幫助與鼓勵糖友提升自身健康管理能力，保持良好生活品質，快樂控糖，擁抱健康人生！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中