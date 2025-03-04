陰道雷射治療 婦女尿失禁與更年期回春的好幫手

台北慈濟醫院婦產部主任陳國瑚提醒，女性邁入更年期，卵巢功能衰退、雌激素分泌減少，陰道內黏膜組織變薄、陰道酸鹼值提高，易出現「萎縮性陰道炎」。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕許多婦女在面對尿失禁與更年期問題時，常因難以啟齒而選擇隱忍，但這些困擾卻深深影響生活品質與心理健康。隨著醫療科技進步，新型二氧化碳雷射儀能以無創、低風險的方式，大幅改善婦女尿失禁不適、更年期陰道萎縮症狀，幫助女性重拾自信與自在生活。

台北慈濟醫院婦產部主任陳國瑚指出，當女性邁入更年期，卵巢功能衰退、雌激素分泌減少，陰道內黏膜組織變薄、陰道酸鹼值也會提高（正常值約PH3.6，停經後會上升至PH5~6），就容易出現「萎縮性陰道炎」，其症狀包括陰道有熱脹感、頻繁陰道發炎、行走間或性行為有疼痛感等，除此之外也會造成尿道支撐減少，使婦女在抬重物、咳嗽或大笑時，容易因腹壓增加導致應力性尿失禁。

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隨著科技進步，無創陰道雷射治療逐漸成熟，進行二氧化碳陰道雷射治療時，醫師使用360度或90度探頭，利用生物刺激作用促進局部血液循環和老廢細胞代謝達到治療尿失禁及萎縮性發炎、激發膠原蛋白新生與恢復弱酸環境等治療目的。

陳國瑚表示，與鉺雅鉻雷射相比，二氧化碳雷射的波長較長，在組織內可以達到的深度較深，婦產科醫學研究結果也顯示治療後一年內效果可達8成。二氧化碳陰道雷射一次療程約5到10分鐘，每月治療一次，一個療程進行3至4次，過程無需麻醉，在門診即可進行，過程中僅會出現輕微的溫熱感並不會產生傷口，除癌症或陰道尚在出血者不適用之外，是一種安全且能有效改善婦女輕度尿失禁、陰道萎縮症狀、提升婦女生活品質的新選擇。

台北慈濟醫院婦產部主任陳國瑚指出，二氧化碳雷射的波長較長，研究結果顯示治療後一年內效果可達8成。（台北慈濟醫院提供）

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