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健康網》大番茄是蔬菜！ 中醫：「這樣吃」最營養

2025/03/04 07:31

林本庭表示，牛番茄的成熟度可分為幾個階段，採收時應特別注意顏色的變化。全綠色的番茄不適合採收，應等到果實部分轉橘後再摘取。（資料照）

林本庭表示，牛番茄的成熟度可分為幾個階段，採收時應特別注意顏色的變化。全綠色的番茄不適合採收，應等到果實部分轉橘後再摘取。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有下田採過牛番茄嗎？牛番茄不僅是餐桌上的常見食材，更富含營養。中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」提醒，果實部分轉橘後可扭轉摘取，「9成至全紅」則可直接食用；牛番茄屬蔬菜類有助排便、減重，但性寒涼盡可能熟食更佳，且煮過的番茄更容易攝取到「茄紅素」。

成熟度決定採收時機

林本庭表示，牛番茄的成熟度可分為幾個階段，採收時應特別注意顏色的變化。全綠色的番茄不適合採收，應等到果實部分轉橘後再摘取。如果番茄呈現「綠多橘少」，則可採下放置4至5天，待其轉紅。「橘色為主」的番茄約3天後即可完全變紅，而「9成至全紅」的番茄則可直接食用。

至於採摘方式，林本庭指出，番茄梗上有個「圓形連接點」，只要施加適當扭力，番茄就能順利摘下，不必用力拉扯，以免損傷果實或植株。

大小番茄都要吃 炒過吸收更佳

林本庭指出，大番茄是蔬菜，小番茄是水果；大番茄含有豐富的膳食纖維，不僅可以幫助排便，也能有減重的效果。番茄屬於寒涼性的食材，體質偏寒或女性生理期間盡可能煮湯或炒番茄蛋等熟食。況且，煮過的番茄「茄紅素」更容易攝取到！

番茄屬於寒涼性的食材，體質偏寒或女性生理期間盡可能煮湯或炒番茄蛋等熟食。況且，煮過的番茄「茄紅素」更容易攝取到；示意圖。（圖取自photoAC）

番茄屬於寒涼性的食材，體質偏寒或女性生理期間盡可能煮湯或炒番茄蛋等熟食。況且，煮過的番茄「茄紅素」更容易攝取到；示意圖。（圖取自photoAC）

農業部指出，大顆牛番茄，外皮通常是紅色或綠色，屬於蔬菜類。蔬菜類富含膳食纖維、少量蛋白質和碳水化合物，最大的特色就是熱量低。而小顆番茄有許多品種，如聖女番茄、玉女番茄、秀女番茄、橙蜜香番茄等，小番茄屬於水果類，富含碳水化合物與膳食纖維，熱量比大番茄稍高。但不論蔬菜類的大番茄，還是水果類的小番茄，兩者都要均衡地吃！

屬於蔬菜類的大番茄，每100公克是一份，大約拳頭大小1顆，富含鉀離子、維生素A及茄紅素。茄紅素是脂溶性植化素，使用油脂炒過後，茄紅素的吸收率更好！茄紅素可以幫忙保護心血管、提升免疫力，還能抗癌和抗氧化，而且可以幫助男性攝護腺保健。

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