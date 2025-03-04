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健康網》捍「胃」 任務！ 中醫教養生重建消化力

2025/03/04 09:30

中醫師提醒，上腹部悶脹感、消化不良、噁心想吐、食慾減退，都很有可能是消化性潰瘍的症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，上腹部悶脹感、消化不良、噁心想吐、食慾減退，都很有可能是消化性潰瘍的症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，三餐不定時又吃超快，常常為腸胃不適所苦。藍田馬光中醫診所醫師程俊文指出，上腹部悶脹感、消化不良、噁心想吐、食慾減退，都很有可能是消化性潰瘍的症狀。建議要調整飲食習慣、運動紓壓、適當用藥、感染控制、戒菸，也可按摩中脘穴、足三里穴，來改善消化道困擾。

西醫、中醫看消化性潰瘍

程俊文表示，西醫角度，消化性潰瘍的病因為以下幾類：

1.幽門螺旋菌感染：多由於呼吸道及糞口傳染。

2.非類固醇類消炎藥：阿斯匹靈和布洛芬等藥物會減少胃黏膜的保護。

3.其他原因：現代人飲食西化，精緻、高油高鹽及辛辣的食品攝取過量；壓力及緊張情緒；吸菸尼古丁刺激胃酸分泌。

中醫師指出，飲食不節制，愛吃高油高鹹等肥甘厚味的食物會導致消化不良，食積滯於腸胃；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，飲食不節制，愛吃高油高鹹等肥甘厚味的食物會導致消化不良，食積滯於腸胃；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

而中醫角度則認為消化性潰瘍屬於「胃脘痛」，其位置在上腹部、劍突下。主因可分為：

●情志失調：壓力及焦慮使自律神經功能下降，造成頭暈頭痛、失眠、胃悶脹痛、腹瀉、便秘、胸悶心悸等一系列症狀。

●飲食不節：食用高油高鹹等肥甘厚味的食物導致消化不良，食積滯於腸胃。

●素體脾虛：脾胃消化吸收功能較差，無法吸收食物中的水分，將可能造成腹瀉或軟便。

消化性潰瘍常見後遺症

程俊文表示，消化性潰瘍不可輕忽，嚴重會出血、穿孔，甚至變成癌症，常見後遺症包括：消化道出血：潰瘍常見的併發症，久未處理甚至會造成生命危險。穿孔：潰瘍未及時處理，穿透胃壁及腸壁造成胃穿孔而導致腹膜炎。幽門狹窄：潰瘍反覆發作將造成瘢痕組織，導致胃部和小腸之間的幽門窄化，進而引發食慾差、噁心想吐。癌變：幽門螺旋桿菌是已知造成胃癌的因子之一。

中醫師表示，消化道潰瘍反覆發作將造成瘢痕組織，導致胃部和小腸之間的幽門窄化，進而引發食慾差、噁心想吐；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，消化道潰瘍反覆發作將造成瘢痕組織，導致胃部和小腸之間的幽門窄化，進而引發食慾差、噁心想吐；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

7招改善消化道困擾

預防消化性潰瘍該怎麼做呢？程俊文分享7招：

1.健康飲食：減少高鹽、高油、辛辣食物，並減少酒精及咖啡的攝取。主食以米飯為，選擇酸性低、好消化的食物如蘋果、山藥及秋葵，飲食維持6-7分飽。

2.壓力釋放：以積極的心態面對及釋放壓力，用運動及冥想代替用酒精來緩解壓力。

3.適當運動：游泳、跑步，甚至是超慢跑、散步等低強度的運動都是緩解壓力的好方法。

4.適當用藥：長期使用消炎止痛藥者，可尋求非藥物的治療方式改善疼痛，如針灸、推拿及按摩等療法。

5.感染控制：幽門螺旋桿菌的感染，建議先以抗生素治療，並注意個人衛生及勤洗手。

6.戒菸：減少尼古丁對胃黏膜的刺激。

中醫師分享2穴道改善消化道。（馬光中醫診所提供）

中醫師分享2穴道改善消化道。（馬光中醫診所提供）

7.穴位按摩：中脘穴-位於上腹部，肚臍上四寸（劍突與肚臍之中點）的位置，適合胃痛、胃脹、消化不良等症狀。足三里穴-位於小腿外側，膝蓋外側凹陷處下四指寬，再往外開一橫指處，可促進消化、健脾消食、緩解胃痛。

程俊文強調，投資自己的健康存摺，才能在年紀大時有好的生活品質，預防醫學的目的，不是等到疾病嚴重時再來處理，而是在日常的亞健康日常中，預約未來的快樂生活。

田馬光中醫診所醫師程俊文。（馬光中醫診所提供）

田馬光中醫診所醫師程俊文。（馬光中醫診所提供）

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