越南河內麻疹病例暴增 今年已累計625例

越南河內麻疹病例暴增，因此目前已經開始為6至9個月以下幼兒接種疫苗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔中央社〕越南河內市疾病管制暨預防中心表示，河內市過去一週記錄到96例麻疹病例，今年以來全市麻疹確診數累計達625例，而去年同期是零病例。

河內市麻疹疫情自今年初開始迅速蔓延。網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，大多數確診者未接種麻疹疫苗或未完整接種麻疹疫苗。值得注意的是，6至8個月的幼兒病例不斷增加。河內市疾病管制暨預防中心預測，這一趨勢將會維持一段時間。

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北越地區近來細雨綿綿、非常潮濕，這樣的氣候成為麻疹、呼吸道疾病流行的溫床，接種麻疹疫苗是防止麻疹疫情傳播最有效、最重要的措施。

面對麻疹疫情，河內市已經開始為6至9個月以下幼兒接種疫苗，迄今全市已有超過8600名幼兒注射麻疹疫苗，幼兒接種率達46%。

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