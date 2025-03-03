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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中醫如何調理「亞健康」？ 6型辨證治療

2025/03/03 19:01

曾柏翰指出，中醫將亞健康體質分6型，包括：氣虛型、血虛型、陰虛型、陽虛型、氣滯型、濕熱型；圖為情境照。（圖取自photoAC）

曾柏翰指出，中醫將亞健康體質分6型，包括：氣虛型、血虛型、陰虛型、陽虛型、氣滯型、濕熱型；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕忙碌的現代生活，是否讓你感覺身體「不太對勁」？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，辨證調理中常見「亞健康」體質包含氣虛型、血虛型、陰虛型、陽虛型、氣滯型、濕熱型；透過刮痧、泡腳、拔罐、汗蒸，能排濕排毒，增強免疫力。

常見亞健康體質與症狀

●氣虛型：易疲倦、氣短、乏力。

●血虛型：頭暈、臉色蒼白、手腳冰冷。

●陰虛型：口乾舌燥、心悸失眠、盜汗。

●陽虛型：畏寒怕冷、精神不振、消化不良。

●氣滯型：壓力大、焦慮、胸悶脹氣。

●濕熱型：口苦口臭、皮膚油膩、容易發炎。

中醫辨證調理對策

●補氣健脾：四君子湯、人參、黃耆。

●補血養肝：當歸、熟地、紅棗、枸杞。

●滋陰潤燥：百合、麥冬、生地黃。

●溫補陽氣：附子、肉桂、杜仲。

●疏肝理氣：柴胡、薄荷、佛手。

●清熱利濕：黃連、薏苡仁、茵陳。

曾柏翰說，透泡腳等方式能排濕排毒，增強免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾柏翰說，透泡腳等方式能排濕排毒，增強免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

排濕排毒 增強免疫力

●刮痧：促進氣血循環，幫助排除體內濕氣。

●泡腳：加艾草、生薑，溫暖身體，排寒去濕。

●拔罐：紓解肌肉僵硬、壓力大，改善氣滯血瘀。

●汗蒸：透過流汗排毒，提升免疫力。

曾柏翰也提醒，每個人體質不同，建議由專業中醫師診斷後，量身打造適合的調理方案！

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