限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》中醫如何調理「亞健康」？ 6型辨證治療
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕忙碌的現代生活，是否讓你感覺身體「不太對勁」？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，辨證調理中常見「亞健康」體質包含氣虛型、血虛型、陰虛型、陽虛型、氣滯型、濕熱型；透過刮痧、泡腳、拔罐、汗蒸，能排濕排毒，增強免疫力。
常見亞健康體質與症狀
●氣虛型：易疲倦、氣短、乏力。
請繼續往下閱讀...
●血虛型：頭暈、臉色蒼白、手腳冰冷。
●陰虛型：口乾舌燥、心悸失眠、盜汗。
●陽虛型：畏寒怕冷、精神不振、消化不良。
●氣滯型：壓力大、焦慮、胸悶脹氣。
●濕熱型：口苦口臭、皮膚油膩、容易發炎。
中醫辨證調理對策
●補氣健脾：四君子湯、人參、黃耆。
●補血養肝：當歸、熟地、紅棗、枸杞。
●滋陰潤燥：百合、麥冬、生地黃。
●溫補陽氣：附子、肉桂、杜仲。
●疏肝理氣：柴胡、薄荷、佛手。
●清熱利濕：黃連、薏苡仁、茵陳。
排濕排毒 增強免疫力
●刮痧：促進氣血循環，幫助排除體內濕氣。
●泡腳：加艾草、生薑，溫暖身體，排寒去濕。
●拔罐：紓解肌肉僵硬、壓力大，改善氣滯血瘀。
●汗蒸：透過流汗排毒，提升免疫力。
曾柏翰也提醒，每個人體質不同，建議由專業中醫師診斷後，量身打造適合的調理方案！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應