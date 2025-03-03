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醫院藥師只配藥「大材小用」 衛福部研議制度調整

2025/03/03 17:21

衛福部醫事司長劉越萍表示，會配合藥界建議做一些醫院藥師制度上面的研議。（記者林惠琴攝）

衛福部醫事司長劉越萍表示，會配合藥界建議做一些醫院藥師制度上面的研議。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕醫院人力持續出走，不只醫護人員，藥師也外流。衛福部醫事司長劉越萍今（3日）在記者會表示，醫院藥師工作流程要重新設計，目前正在推動臨床藥師，強化病人衛教、藥物諮詢等，都比過去限縮在調劑部分，對於個人職涯發展會更好，也會配合藥界建議做一些制度上面的研議；食藥署長姜至剛一樣指出，對於藥師適才適所會給予支持。

全台醫學中心及區域醫院藥事人力短缺仍普遍，尤其北部各醫院缺額維持5%至30%之間，中南部雖有部分醫院招聘達滿額，卻也有缺額在10%以上者，顯示各區存在個別差異。

劉越萍指出，確實注意到藥師從醫院到社區的現象，醫院也開始積極做努力，醫事司會與食藥署合作看看如何留任醫院藥師，相信現階段醫事人員留在醫療場域裡面服務，會是衛福部努力的方向。

姜至剛說明，醫院藥師人力流動，主要與薪資、專業度有關，他們在醫院期待高度專業發展，聚焦藥物作用與副作用，給病人更高的照顧，但如果很多時間花在藥物配送過程中，的確是「大材小用」，會與醫院藥師、藥師公會一起思考如何安排達到適才適所，給予有興趣做臨床服務的藥事人員支持。

劉越萍也提到，醫院藥師工作流程要重新設計，因為現在推動臨床藥師，就是在臨床上多一點對病人衛教、相關藥物諮詢，甚至參與醫療作業，畢竟現在很多病人的病情複雜，提供臨床用藥建議都比過去只在調劑部分，對這個人職涯發展會更好，未來也會配合藥界建議做一些制度上面的研議。

姜至剛認為，醫院藥師在常態的機械性作業花太多時間，耗損本身的量能，現在非常多自動化的發藥與傳送系統，各地一直以來如火如荼的發展，食藥署也鼓勵並樂見其成。

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