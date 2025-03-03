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健康 > 抗老養生 > 運動復健

騎車自摔粉碎性骨折 雙壓治療「軟硬兼施」助復原

2025/03/03 17:02

70歲婦人騎機車自摔，經手術再加上「雙壓治療」，1週後順利出院。（記者蘇金鳳攝）

70歲婦人騎機車自摔，經手術再加上「雙壓治療」，1週後順利出院。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕1名70歲的陳姓婦人年初騎機車不慎自摔，左肘撞到地面疼痛不已，家人緊急送醫，X光檢查顯示左手肘粉碎性骨折，幸好經醫師利用高壓氧合併負壓傷口照護的「雙壓治療」，軟硬兼施，讓患者傷口迅速復原，1週後順利出院，恢復正常生活，目前持續復健中。

台中醫院骨科醫師暨高壓氧中心主任黃敏旭指出，患者農曆年期間開心回台中娘家探視家人時，不料，卻因為久未騎車，而不慎自摔，當下車子往左倒下，因此她反射動作用左手支撐，竟造成遠端肱骨合併關節面粉碎性骨折，緊急送往台中醫院急診，因此醫師為其截骨後關節復位固定，再以負壓（健保）合併高壓氧（自費）的「雙壓治療」，1週後出院，3個月復健後雙手已可活動自如。

陳女士表示，摔下去後左手下垂舉不起來嚇得她以為左手毀了，感謝醫療團隊細心治療與照護，讓她現在活動自如，她並跟著醫師做出雙手平舉、彎曲等動作，顯示治療後恢復相當良好。

70歲婦人騎機車自摔，經手術再加上「雙壓治療」，1週後順利出院，恢復正常生活，目前持續復健中。（記者蘇金鳳攝）

70歲婦人騎機車自摔，經手術再加上「雙壓治療」，1週後順利出院，恢復正常生活，目前持續復健中。（記者蘇金鳳攝）

黃敏旭表示，根據衛生福利部110年死因統計結果指出，2021年事故傷害死亡居國人死因第7位，其中跌倒（落）致死人數占21.9%；另根據2017年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫，「65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率亦隨年齡增加而隨之提高。」

黃敏旭表示，粉碎性骨折的治療相當複雜且「搞剛（費工）」，很多人受傷瞬間都以為可能無法恢復昔日行動自如，但其實透過骨科醫療團隊治療計畫，先把複雜的骨折固定好後，利用「雙壓輔助治療」的方式，讓患者1週出院，1個月就可迅速復原，恢復日常生活。

他並以國民健康署「防跌五須知」提醒民眾，「地板乾淨又暢通」、「居家照明要注意」、「樓梯安全要顧好」、「浴廁防跌要做好」、「臥房環境要顧好」，避免跌倒；萬一不慎跌倒要立即就醫，即使最難纏的粉碎性骨折，醫療團隊也可透過「軟硬兼施」治療，讓患者早日恢復正常生活。

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