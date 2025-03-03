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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

7旬翁食道癌復發吞嚥困難 正子斷層揪出癌細胞

2025/03/03 10:41

正子造影下的癌細胞蹤跡。（澄清醫院提供）

正子造影下的癌細胞蹤跡。（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕1名70歲男性患者在6年前因食道癌手術並重建食道，半年前因出現吞嚥困難而求醫，但經胃鏡檢查、胸部電腦斷層、切片檢驗均未明顯發現有癌復發跡象，但因該患者的血液癌指數稍高，經正子電腦斷層造影赫然發現在重建食道接管處有癌細胞蹤跡，經自費光子刀放射治療後，癌腫瘤已消失，血液癌指數已降到標準值。

澄清醫院核子醫學科主任楊朝瑋表示 這件食道癌復發個案，並非檢查檢驗有問題，而是正子電腦斷層造影看得到癌細胞的代謝性，在高感度藥物引導下，能夠看到癌細胞吸收藥物後的代謝，會比一般檢查檢驗的影像更高階更精準，癌細胞代謝後造影影像就會呈現出它蹤跡。

這名患者6年前接受食道癌手術並重建食道很成功，半年前因出現吞嚥而到醫院求診，第1次做了胃鏡檢查、胸部電腦斷層、切片檢驗均未發現有癌復發跡象，再做血液癌指數檢查，指數為2.5（正常值為1.5以下），再做胃鏡檢查還是找不到癌復發情形。

楊朝瑋表示，1個月後，該患者的血液癌指數已攀升為3.8，接受正子電腦斷層造影後，影像顯示在6年前重建食道的接管處有癌細胞蹤跡，是食道癌復發，且轉移到鄰近淋巴，在正子電腦斷層影像引導下，再精準取樣切片檢驗後證實是食道癌復發，啟動癌症醫療團隊為病患量身打造醫療計畫。

該患者經光子刀每天一次放射治療6週後，約2.5公分的復發食道癌已消失，其血液癌指數降為0.7，因有淋巴轉移持續接受化學治療，目前已完成所有療程，回診都狀況良好。

為何病理切片和胸部電腦斷層都未發現癌症復發蹤影？楊朝瑋指出，病理切片容易被患者重建食道接管處的纖維化或發炎變化干擾，胸部電腦斷層看到的是器官的結構性，而正子電腦斷層看到的是癌細胞的代謝性，更能精準觀察到癌細胞復發和轉移的位置，提供醫療團隊最精準的癌症醫療。

澄清醫院核子醫學科主任楊朝瑋表示，正子電腦斷層造影看得到癌細胞的代謝性。（澄清醫院提供）

澄清醫院核子醫學科主任楊朝瑋表示，正子電腦斷層造影看得到癌細胞的代謝性。（澄清醫院提供）

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