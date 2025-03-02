健康網》春天肝火旺 中醫師教按2穴位消消氣

中醫師指出，肝氣在春天特別旺盛，當肝氣不舒暢，人會感到焦慮、情緒緊繃、容易憤怒；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕228連假許多人趁著好天氣出遊，結果塞車、人潮擁擠反惹一肚子氣，成功馬光中醫診所醫師陸巧容提醒，春天屬於肝，當肝氣不舒暢，會感到焦慮、情緒緊繃、容易憤怒，建議情緒高漲時，可以按壓太衝穴消消氣，或按三陰交穴，有助養血調理氣機，不過此穴位孕婦不宜。

陸巧容指出，從中醫五行的觀點來看，春天屬於肝、屬木，肝氣在此時特別旺盛。而肝於中醫來說不單指肝臟，更與自律神經、情緒有關。當肝氣不舒暢，人會感到焦慮、情緒緊繃、容易憤怒。肝火過多的人則容易出現眼乾眼酸、失眠、頭痛等。

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要讓人體這棵樹木長得順、長得美，需要耐心照顧與修剪，陸巧容提供一些適合春季養生的穴位食療活動等，讓這些營養的肥料幫助春季的樹木更美麗。

中醫師教春天保養秘訣，按摩2穴道。（馬光中醫診所提供）

2穴位助養肝

太衝穴：太衝穴位在第一腳趾和第二腳趾往上延伸的交界處。這是肝經的原穴，是降氣、清肝火的穴位，不要讓過多的氣累積在上頭，所以頭痛、生理痛，或是感覺快要生氣情緒很高漲時，可以按壓太衝穴消消氣。

三陰交穴：三陰交穴位在足內踝上3寸。這是肝經、脾經、腎經的交叉點，相當於人體穴位的大轉運站，可以養血調理氣機（孕婦不建議按壓此穴位）。

春天最佳飲食法

陸巧容提到，春天萬物萌發，人體的五臟六腑也和周遭環境一樣緩緩開始運作。食用適量清淡且當季的食物，給身體足夠營養，不要給身體過多負擔。推薦1湯品2茶飲（見下圖）。

四神湯-健脾去濕氣，特別是春天清明前後開始下雨，濕氣漸增，運用四神湯幫助去濕，體內氣機也能通暢。

枸杞菊花茶-能養肝血清頭目，清香的氣味也能幫助情緒放鬆。

西洋參黃耆茶-西洋參補氣但不上火，加上黃耆補氣升陽，使精神加分。

中醫師分享1湯品2茶飲助養肝。（馬光中醫診所提供）

適度活動疏理肝氣

春天除了飲食調整，陸巧容也建議多到戶外活動，如步道散步、健走、登山等，適量活動使身體微微流汗，能提升身體代謝能力，並疏理肝氣，使身心放鬆。室內可運用瑜伽或太極拳等活動來延展緊繃的身體。春天屬肝，肝與筋有關，因此多伸展四肢、軀幹，使筋膜有彈性，才不容易受傷。

成功馬光中醫診所醫師陸巧容。（馬光中醫診所提供）

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