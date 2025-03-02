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健康網》港式飲茶5招減「腹」擔 蘿蔔糕、叉燒酥被點名

2025/03/02 19:48

營養師提醒，吃港式飲茶要避開高精製碳水、高油、高鈉等點心；示意圖。（資料照）

營養師提醒，吃港式飲茶要避開高精製碳水、高油、高鈉等點心；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕港式飲茶深受不少台灣人喜愛，滿桌點心映入眼簾，令人食指大動。醫師陳潔雯提醒，如果擔心影響體重，只要透過聰明搭配，就能兼顧美味與健康。對此她分享5招健康吃港點，包含：優先選蛋白質、減少高碳水點心、喝茶取代含糖飲品、搭配蔬菜補纖維、並要避免高熱量炸物，如炸兩、煎堆，叉燒酥、糯米雞、煎炸蘿蔔糕都被點名。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，從營養角度來看，常見港式點心有3大問題：

●高精製碳水：腸粉、糯米雞、蘿蔔糕等，容易讓血糖快速上升，導致胰島素分泌增加，影響脂肪代謝。

●高油脂：炸兩、炸春卷、叉燒酥等，使用大量油炸或酥皮，熱量驚人，容易造成脂肪累積。

●高鈉：燒賣、鳳爪、蒸排骨等雖然富含蛋白質，但醃漬與醬汁調味較重，長期攝取過量鈉可能影響血壓與代謝健康。

醫師指出，港式飲茶中，叉燒酥等料理，使用大量油炸或酥皮，熱量驚人，容易造成脂肪累積。（資料照）

醫師指出，港式飲茶中，叉燒酥等料理，使用大量油炸或酥皮，熱量驚人，容易造成脂肪累積。（資料照）

先喝茶促消化 5大策略健康吃

●優先選擇蛋白質含量高的點心：高蛋白質的點心能提供飽足感，減少過量攝取碳水化合物。例如：燒賣（豬肉+蝦仁，蛋白質豐富）、蝦餃（蝦肉為主，低脂肪）、蒸排骨（提供優質動物性蛋白，但建議適量）。

●增加膳食纖維，減緩血糖上升：飲茶時可以搭配白灼蔬菜（如芥蘭、菠菜、白菜）幫助增加纖維攝取，減少精製碳水對血糖的影響。

●適量攝取碳水化合物，避免血糖波動：選擇少醬料的腸粉（可分食）、蘿蔔糕可適量吃，但避免煎炸版本、少量糯米雞，減少過量糯米攝取。

●避免高熱量炸物與醬料陷阱：炸兩、炸雲吞、煎堆等含高油脂，應盡量避免；XO醬、蠔油、叉燒醬等雖能提升風味，但含鈉與糖較高，應酌量使用。

●先喝茶，後吃點心：適量飲用普洱、烏龍、鐵觀音等茶類，有助於促進消化與脂肪代謝，減少飲茶後的油膩感；避免高糖飲品，凍檸茶、絲襪奶茶糖分過高，建議選擇少糖版或清茶。

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