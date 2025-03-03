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健康網》喝冰水影響消化？ 營養師解答：這類人不宜飲用

2025/03/03 09:31

營養師表示，喝冰水不太會影響消化，但可能導致腸胃不適，所以像腸胃道有問題的人就不宜飲用，否則可能會使症狀更加明顯；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，喝冰水不太會影響消化，但可能導致腸胃不適，所以像腸胃道有問題的人就不宜飲用，否則可能會使症狀更加明顯；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一熱，就讓人想喝點冰品，但坊間流傳喝冰水會影響消化，這是真的嗎？營養師張語希在臉書專頁發影片解釋，喝冰水不太會影響消化，但有可能會導致腸胃不適，所以腸胃道有問題的人，如胃酸分泌過多、腸躁症患者，喝冰水可能會使症狀加劇，不宜飲用。

張語希表示，雖然喝冰水不太會影響消化，但若飯後喝大量的冰水，會讓腸胃道感覺刺刺的。此外，如果吃麻辣鍋這種較為刺激的食物搭配冰水，會減少胃的血流，影響消化速度，但整體來說都不是什麼大問題。真正要注意的是，有腸胃問題的人（胃酸分泌過多、腸躁症患者等）喝冰水可能會使症狀更加明顯。

除了腸胃不佳者外，還有哪些族群不適合喝冰水呢？國健署指出，過去有許多氣喘患者會被限制完全不能接觸冰品，因為冰的溫度會刺激氣管，導致氣管收縮，引發患者咳嗽、生痰，產生吃冰就會誘發氣喘的誤會。

國健署分享，根據研究顯示，有47%的氣喘患者接觸冰水之後會產生咳嗽的症狀，東方人飲用冰水引發氣喘症狀的比例遠高於西方人。由此可見，是否會引起症狀是因人而異，並非所有患者都會產生不適。

國健署強調，如果氣喘患者想吃冰，平時需按照醫囑服藥並定期回診穩定病情，避免氣管處於發炎狀態，並做好自我監控，保持運動習慣增強體力，到戶外時要記得戴口罩降低環境刺激物影響。另外，吃冰時須注意不可過量、不能猛然食用或運動完還在喘的時候吃，可慢慢將冰含在口中，待稍微提升溫度之後再吞下去，才不會吃了冰又害自己身體不適。

國健署提醒，如果氣喘患者想吃冰，可慢慢將冰含在口中，待溫度稍微提升後再吞下，避免身體不適；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署提醒，如果氣喘患者想吃冰，可慢慢將冰含在口中，待溫度稍微提升後再吞下，避免身體不適；示意圖。（圖取自photoAC）

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