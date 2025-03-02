外媒：蘋果10產品含致癌物！ 食藥署示警「雙酚A」危害

據外媒指出，蘋果（Apple）官網販售10款含有致癌、致胎兒缺陷和其他生殖危害的化學物質產品。（法新社檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人機不離手，但小心無形中陷入致癌風險！據外媒報導指出，蘋果（Apple）官網販售10款含致癌、致胎兒缺陷和其他生殖危害的化學物質產品，目前蘋果已在官網上標示警語提醒消費者，這些產品可能會「使您接觸到包括雙酚A（BPA）在內的化學物質」。我國食藥署曾提醒，BPA除了干擾性荷爾蒙，影響生殖及發育外，還可能與肥胖、第2型糖尿病及心臟疾病等有關。

據《每日郵報》報導，蘋果商店販售的充電設備可幫助用戶同時為多個設備充電，或隨時隨地為設備充電，但卻有10款充電裝置含有致癌、導致出生缺陷和其他生殖危害的化學物質：

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1.Belkin BoostCharge Pro磁吸式行動電源5K（蛇年限定版）。

2.Belkin BoostCharge Pro磁吸式行動電源10K+充電線。

3.Nimble Podium 3合1無線充電器。

4.Nimble Valet 3合1無線充電器。

5.Nimble Champ 10K隨身充電器。

6.Nimble 3合1摺疊式無線充電器。

7.Nimble Watch Stand蘋果手錶充電座。

8.Mophie powerstation pro行動電源。

9.Mophie powerstation mini迷你行動電源。

10.Mophie磁吸式車用無線充電器（MagSafe相容）。

美加州65提案要求公司標示警語

何謂BPA？報導指出，研究表明，BPA是1種常用於幫助塑膠硬化的化學物質，恐干擾人體荷爾蒙功能，引發生育問題、性早熟，並導致癌症和其他健康問題，其為加州1986年通過的65號提案（Proposition 65）中限制的眾多化學物質之一，同時，該提案也要求公司披露產品中是否存在有害化學物質。

美國普渡大學（Purdue University）公共衛生教授威爾斯（Ellen Wells）認為，警語未具體標示產品中有多少有害物質，且警告的最低水準不一定適用於所有人，若消費者特別容易受到生殖危害、天生缺陷或癌症等人群，可能會想要避免使用這些產品。例如，孕婦可能希望避免使用影響胎兒健康的化學物質產品；擁有家族病史或遺傳因素易患癌症者，也可能希望遠離帶有致癌風險的產品。

另外，使用人類皮膚細胞培養的研究表明，多達16至20%從消費品中脫落的BPA可通過與人體皮膚接觸而被吸收。據美國國家職業安全與健康研究所（NIOSH）分析顯示，BPA有可能在皮膚接觸後造成不良健康影響，因此使用時可能讓有害化學物質滲入身體。

食藥署提醒，BPA屬環境荷爾蒙的1種，常作為聚碳酸酯塑膠（PC）之原料，也常做為罐頭內壁塗層的原料之一；示意圖。（圖取自freepik）

BPA屬環境荷爾蒙 3方式暴露其中

食藥署表示，BPA屬環境荷爾蒙的1種，常作為聚碳酸酯塑膠（polycarbonate, PC）之原料，也常做為罐頭內壁塗層的原料之一。其除了干擾性荷爾蒙，造成其功能混亂；在一些人類流行病學的研究中，發現BPA與肥胖、第2型糖尿病及心臟疾病等。

哪些情況會暴露於BPA的危害？環境部化學物質管理署表示，主要分為3方式，首先為空氣吸入，如吸入環氧樹脂地板、地板黏膠散發的粉塵；再者則為飲食進入，像是攝入BPA釋出污染的水或吃到受污染的食物，以及罐頭內層塗料讓食物受到污染；最後，還可能透過接觸攝入，包括：手拿感熱紙然後接觸身體肌膚、揉眼睛、摸臉，或含BPA的化妝品包裝盒及辦公室粉塵的接觸等。

由於過去嬰兒奶瓶多為塑膠材質，使用不當可能溶出少量BPA，使得嬰兒對於BPA之接觸及導致危害的風險較一般成人為高，因此為保障嬰幼兒安全，我國已於102年修正「食品器具容器包裝衛生標準」，全面禁止製造及販售含BPA之嬰幼兒奶瓶。

為保障嬰幼兒安全，我國已修正「食品器具容器包裝衛生標準」，全面禁止製造及販售含BPA之嬰幼兒奶瓶；圖為情境照。（圖取自freepik）

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