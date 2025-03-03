健康網》驚蟄週三報到！ 中醫教養生：多吃綠色蔬菜

中醫師建議，驚蟄節氣飲食以氣血平衡、陰平陽秘為主，宜清淡平性，可以多吃花椰菜、菠菜、茼蒿等綠色蔬菜；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週三（5日）就是節氣驚蟄，春雷喚醒蟄伏在泥土中動植物，象徵萬物生意盎然。中醫師王大元指出，驚蟄過後百毒盡出，輪狀病毒和腸病毒等病菌蠢蠢欲動，還好發過敏性鼻炎和氣喘、皮膚炎等。想要保持抵抗力，建議少喝冷飲，多運動，飲食可以多吃花椰菜、菠菜等綠色蔬菜，同時輔以健脾補氣的山藥、雞肉、鮭魚、豆腐等，幫助脾胃吸收運化。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，節氣進入驚蟄，百花齊放和濕氣變重，花粉漫天飛舞，很容易導致過敏性鼻炎和氣喘發作，因此要把口罩戴好。此外，病菌也蠢蠢欲動，像是輪狀病毒和腸病毒也會開始變多，因為濕度增加，也要多注意皮膚炎的發生。

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中醫師表示，多運動出汗能減少濕氣凝聚。春天多舒展四肢，曬曬陽光，以順應春陽萌生的自然規律，也能改善春睏乏力現象；情境照。（圖取自shutterstock）

多運動 減少出汗也改善春睏

驚蟄過後百毒盡出，如何增加抵抗力？王大元建議，減少辛辣生冷、膏粱厚味的食物，否則改變了體質，更容易被病菌傳染。舉例來說，陰濕的天氣容易浸淫肌膚、瘙癢難耐，應減少喝冷飲，也可以多運動出汗來減少濕氣凝聚。另外，春天容易出現春睏現象而疲倦無力、無精打采，因此春日多舒展四肢，曬曬陽光，以順應春陽萌生的自然規律。

推薦飲食 鮭魚、豆腐入列

飲食方面則以氣血平衡、陰平陽秘為主，宜清淡平性，可以多吃花椰菜、菠菜、茼蒿等綠色蔬菜，同時輔以健脾補氣的山藥、茯苓、雞肉、鮭魚、豆腐、薏苡仁和粥品等，幫助脾胃吸收運化；穴道按摩方面，可按壓合谷、足三里、太衝，也能有助平穩腸胃、疏肝理氣、緩和情緒。

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