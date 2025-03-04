自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早春枇杷控血壓！ 農業部教「挑選」酸甜適口

2025/03/04 06:30

農業部表示，枇杷是春天代表性的水果之一，味道甜美，是高營養價值、養護性質高的水果；示意圖。（資料照）

農業部表示，枇杷是春天代表性的水果之一，味道甜美，是高營養價值、養護性質高的水果；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是枇杷盛產季！其外形渾圓可愛，果肉汁多香甜、入口即化，是大小孩都難抗拒的水果。農業部在臉書專頁指出，枇杷富含營養，有利於調節血壓等，是高營養價值的水果，建議挑選時，可先觀察外表，選擇果粒大而完整，色澤均勻，且果皮茸毛及果粉都完整者；再來，表皮要容易剝離，果肉嚐起來軟而多汁，酸甜適口，才是高品質的枇杷！

農業部表示，枇杷是春天代表性的水果之一，味道甜美，且具有豐富的胡蘿蔔素、維生素A、維生素B群、鋅、葉酸等，眾多營養素有利於調節血壓、減少身體組織發症等，是高營養價值、養護性質高的水果。

電視劇中常看到「枇杷新葉有毒」之說法是否有依據？農業部解密，因枇杷新葉上有一層絨毛，在煎藥前如果不去除的話，會造成喉嚨不舒服或咳嗽等刺激，因此在入藥之前，會將新鮮的枇杷葉曬乾、去除表層的絨毛，製成大家熟知的「老葉」才適合食用。

常在古裝劇看到「枇杷新葉有毒」之說法；對此，農業部解密，枇杷新葉上有一層絨毛，在煎藥前未去除，會造成喉嚨不適，在入藥前須將葉曬乾、去除表層絨毛，才能服用；示意圖。（資料照）

常在古裝劇看到「枇杷新葉有毒」之說法；對此，農業部解密，枇杷新葉上有一層絨毛，在煎藥前未去除，會造成喉嚨不適，在入藥前須將葉曬乾、去除表層絨毛，才能服用；示意圖。（資料照）

針對挑選好吃的枇杷，農業部建議，首先觀察外表，要挑選果粒大而完整，色澤均勻，且果皮茸毛及果粉都完整的；再來，表皮要容易剝離，果肉嚐起來軟而多汁，酸甜適口，才是高品質的枇杷！

如何保存枇杷？農業部提醒，千萬別把枇杷放進冰箱，因冰箱的溫度低、濕度高，枇杷容易發黑壞掉，而無法食用，另外枇杷也怕悶與潮濕，因此不建議放在箱內或密閉處，最好放置於陰涼通風處保存，並於最佳賞味期3-5天內食用完畢，才能享受枇杷的美味。

農業部建議，挑選枇杷時，首先觀察外表，要挑選果粒大而完整，色澤均勻，且果皮茸毛及果粉都完整的；示意圖。（資料照）

農業部建議，挑選枇杷時，首先觀察外表，要挑選果粒大而完整，色澤均勻，且果皮茸毛及果粉都完整的；示意圖。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中