健康網》早春枇杷控血壓！ 農業部教「挑選」酸甜適口

農業部表示，枇杷是春天代表性的水果之一，味道甜美，是高營養價值、養護性質高的水果；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是枇杷盛產季！其外形渾圓可愛，果肉汁多香甜、入口即化，是大小孩都難抗拒的水果。農業部在臉書專頁指出，枇杷富含營養，有利於調節血壓等，是高營養價值的水果，建議挑選時，可先觀察外表，選擇果粒大而完整，色澤均勻，且果皮茸毛及果粉都完整者；再來，表皮要容易剝離，果肉嚐起來軟而多汁，酸甜適口，才是高品質的枇杷！

農業部表示，枇杷是春天代表性的水果之一，味道甜美，且具有豐富的胡蘿蔔素、維生素A、維生素B群、鋅、葉酸等，眾多營養素有利於調節血壓、減少身體組織發症等，是高營養價值、養護性質高的水果。

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電視劇中常看到「枇杷新葉有毒」之說法是否有依據？農業部解密，因枇杷新葉上有一層絨毛，在煎藥前如果不去除的話，會造成喉嚨不舒服或咳嗽等刺激，因此在入藥之前，會將新鮮的枇杷葉曬乾、去除表層的絨毛，製成大家熟知的「老葉」才適合食用。

常在古裝劇看到「枇杷新葉有毒」之說法；對此，農業部解密，枇杷新葉上有一層絨毛，在煎藥前未去除，會造成喉嚨不適，在入藥前須將葉曬乾、去除表層絨毛，才能服用；示意圖。（資料照）

針對挑選好吃的枇杷，農業部建議，首先觀察外表，要挑選果粒大而完整，色澤均勻，且果皮茸毛及果粉都完整的；再來，表皮要容易剝離，果肉嚐起來軟而多汁，酸甜適口，才是高品質的枇杷！

如何保存枇杷？農業部提醒，千萬別把枇杷放進冰箱，因冰箱的溫度低、濕度高，枇杷容易發黑壞掉，而無法食用，另外枇杷也怕悶與潮濕，因此不建議放在箱內或密閉處，最好放置於陰涼通風處保存，並於最佳賞味期3-5天內食用完畢，才能享受枇杷的美味。

農業部建議，挑選枇杷時，首先觀察外表，要挑選果粒大而完整，色澤均勻，且果皮茸毛及果粉都完整的；示意圖。（資料照）

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