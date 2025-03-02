健康網》壓力大不再怕！ 醫授3招快速放鬆

醫師分享3個有助於放鬆的方法，4-7-8呼吸法搭配精油芳療、定期活動筋骨及睡前聽輕音樂；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否經常焦慮、睡不好、肩頸緊繃，壓力大到身體快撐不住？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發影片指出，這些情況若長期累積下去，可能影響新陳代謝、內分泌，甚至免疫力；對此，她分享了3個幫助放鬆的方法，「4-7-8呼吸法」搭配薰衣草或乳香精油、拉筋伸展及睡前聽輕音樂都有助於減壓。

第1招 深呼吸+芳療紓壓法

當壓力大的時候，深呼吸可以幫助穩定自律神經，透過「4-7-8呼吸法（吸氣4秒、屏息7秒、吐氣8秒）」幫助身心快速放鬆；再搭配適合的精油芳療，例如薰衣草、乳香、甜橙精油，讓嗅覺刺激大腦，減少壓力荷爾蒙。

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醫師表示，精油芳療能讓嗅覺刺激大腦，減少壓力荷爾蒙，如薰衣草、乳香、甜橙類；示意圖。（圖取自photoAC）

第2招 拉筋運動

當壓力襲來時，肩頸會不自覺的緊繃，長期下來，僵硬的肌肉會影響姿勢，讓身體累積更多壓力，這時做幾個簡單的伸展肩頸、開髖、扭轉背部動作，可以促進血液循環，釋放肌肉壓力。

第3招 聽音樂+燭光儀式感

很多時候壓力來自大腦過度運轉，透過一些放鬆的儀式有助於大腦休息，例如睡前聽輕音樂、點上精油蠟燭，可以使副交感神經活化，進入放鬆模式；有些人喜歡搭配低酒精飲品（如紅酒或梅酒），小酌1杯，也有助於心情放鬆，但記得適量即可。

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