屏東車城新衛生所啟用 具心衛、長照功能 還有牙科門診

車城衛生所歷時兩年半後重建，今天正式改用，縣長周春米進入「開箱」，並陪同長輩玩遊戲。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東車城鄉南屏東偏鄉，但旅遊人潮如織，為提升偏鄉醫療量能，於2年半前將老舊的衛生所打掉於原址重建，今天正式啟用，總統府秘書長潘孟安特地回到家鄉，與屏東縣長周春米共同主持啟用典禮，周春米說，未來衛生所除增設屏南地區首處社區心理衛生中心外，還打造本島首個牙科門診的衛生所，為鄉親提供更全面的照護服務。

總統府秘書長潘孟安今天特地回鄉見證屏東醫療服務的重要里程碑， 他說，當初提出重建衛生所的構想，源於疫情期間疫苗接種空間和設施的不足，無法滿足在地長輩需求。他指出，車城長輩眾多，社區醫療的信賴度和品質至關重要，因此偏鄉衛生所扮演著重要角色，他感謝當時擔任立委的周春米積極爭取及議會的支持，確保計畫能夠順利進行。

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他強調，為延緩長輩失能並減輕家庭照顧負擔，新衛所設計專屬長輩的健康活動空間，讓阿公阿嬤們閒暇可進行運動、活絡筋骨，後續並會請衛生福利部協助編足預算，進一步協助改善偏鄉醫療與設施，以提供鄉親更完善的健康照護服務。

車城衛生所歷時兩年半後重建。（記者陳彥廷攝）

周春米表示，車城新衛生所的落成啟用，除延續醫療門診與公共衛生服務，同時新增樂齡健康俱樂部、心理衛生中心、日照中心與長照分管中心，讓民眾容易取得心理健康支持外，更是全國唯一設有牙科門診的衛生所，不僅補足長照安全網與社會安全網的建置，更盼成為偏鄉衛生所改建的重要示範點。

周春米特別推薦這次特地引入的牙科，她說，未來將每週兩天、共4個時段牙科門診，謝謝牙醫師公會的全力配合以及川其開發建設有限公司捐贈牙科醫療設備及巡迴醫療車，讓鄉親及周邊居民可以就近獲得牙科照護，也特別感謝福安宮在衛生所重建期間，提供舊香客大樓作為臨時辦公室及診療所，讓醫療服務不中斷，未來縣府將持續完善相關醫療設備，讓服務再升級。

車城衛生所歷時兩年半後重建，她也實際坐上屏東本島首個有牙科診療設備的衛生所中的診療座。（記者陳彥廷攝）

衛生局指出，自2022年起投入1.3億元進行衛生所重建，歷時約2年半的工程於今天正式啟用，為提升長照服務可近性，衛生所2樓設有「車城照管分站」與「福安日間照顧中心」，不僅讓鄉親能即時獲得照顧諮詢與協助外，日照中心採失能身障混合營運方式，將導入音樂、積木、園藝等多元的健康促進課程，讓失能者有再次自我實現的機會。

衛生局表示，衛生所肩負守護地方健康第一線，也是深入社區與民眾最接近的基層健康照護單位，目前竹田鄉、內埔鄉、新園鄉等衛生所將陸續興建完成，萬丹鄉衛生所正在進行規劃設計中，後續將積極推動偏鄉健康醫療平權，完善在地高齡友善醫療及照護環境。

車城衛生所歷時兩年半後重建，她也經醫師介紹了解設備。（記者陳彥廷攝）

車城衛生所歷時兩年半後重建，今天正式改用，縣長周春米進入「開箱」。（記者陳彥廷攝）

車城衛生所歷時兩年半後重建。（記者陳彥廷攝）

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